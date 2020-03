Gobernadora asegura analiza alcances Código Civil

La gobernadora, Wanda Vázquez Garced dijo hoy que la consideración del Código Civil fue pospuesta para poder prestar atención a los reclamos de diversos sectores sobre cómo el documento afectaría los derechos de las personas transgénero en la isla.

“La razón por la cuál solicité que se pospusiera y para poderlo examinar es porque escuché el reclamo del público —a través de los medios de comunicación— que tenían unas preocupaciones sobre unos aspectos en particular. Sobre ese particular, dije que vamos a examinarlo porque si se aprueba una pieza legislativa que vulnere algún derecho adquirido, no vamos a estar de acuerdo con eso. Queremos ver ese reclamo popular que hubo”, dijo Vázquez Garced a periodistas.

Agregó que la División de Asesoramiento había tenido comunicación sobre el asunto, pero que ella no había tenido acceso al documento.

“Todo lo que tiene que ver con los transgéneros surge como resultado del trágico caso de Alexa. Creo que debemos examinarlo para ver de qué manera se está manejando en el Código y estar seguros que no se vulneren derechos”, precisó la ejecutiva al referirse al caso de la mujer transgénero asesinada recientemente en Toa Baja.

De otra parte, Vázquez Garced señaló que el jueves habló con la directora de la Oficina de Calidad de Vida, Joan Vélez, quien le indicó que el documento para declarar un estado de emergencia por casos de violencia doméstica ya estaba listo y que sería divulgado próximamente.

“Espero que en las próximas semanas podamos reunir a todos los grupos de mujeres que participaron para que le podamos dar conocimiento al pueblo de Puerto Rico cuál es el documento final”, dijo la mandataria.

El más reciente caso de violencia doméstica se reportó el jueves en un residencial de Aguada, donde Flor Muñoz Galarza de 38 años baleó mortalmente a su esposa, Katherine Y. Ruiz de 26 y luego se suicidó. La joven falleció el viernes en el Hospital Buen Samaritano de Aguadilla.

Las declaraciones de Vázquez Garced se dieron al participar del evento “Mujer: de los tenis a los tacos” del Centro Unido de Detallistas.

