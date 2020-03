Rivera Schatz: derrota de la estadidad en plebiscito “sería una desgracia peor que el coronavirus”

De ganar el “No” en la consulta ‘estadidad sí o no’, “sería una desgracia peor que el coronavirus”, a juicio del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“No va a ganar el ‘No’. Yo no soy muy dado a los pronósticos. Creo que el pueblo de Puerto Rico tiene que evaluar los aspectos de ambas opciones y decidir cómo votará en esa consulta”, sostuvo Rivera Schatz en una conferencia de prensa esta tarde.

En la versión aprobada en el Senado se eliminó el lenguaje original que interpretaba el ‘No’ como un mandato para la soberanía de Puerto Rico, y que –de ganar esa alternativa el referéndum– creaba un comité de transición que negociaría con Estados Unidos un tratado de libre asociación o la independencia.

“Hay unos compañeros que entendían que el lenguaje no era necesario. Yo lo hubiese sostenido. Pero como esto es un asunto que se discute de manera colegiada no tuvimos problemas en permitir esa enmienda. Me parece que es el voto de la mayoría de los senadores y senadoras quien debe decidir cuál era el lenguaje y así se hizo”, agregó Rivera Schatz.

La medida aún debe obtener el visto bueno en la Cámara de Representantes. La pasada semana, el líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez, dijo a la prensa que aún no había determinado si abriría a vistas públicas el proceso de aprobación del proyecto.

El plebiscito se llevaría a cabo el 3 de noviembre, paralelo a las elecciones generales.