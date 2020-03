Ex director del FBI sobre casos de corrupción: “El pon se dio discretamente”

El saliente director del Negociado federal de Investigaciones (FBI), Douglas Leff dijo el miércoles que “el pon” que prometió a los implicados en casos de corrupción ocurrió.

“Es difícil decir qué día van a ver el próximo pon. A veces hay un pon que ustedes no están conscientes. Porque durante el pon, la persona dice ‘puedo cooperar contra otras personas y en ese caso el pon es muy discreto”, dijo Leff lo que será su última rueda de prensa como director del FBI en Puerto Rico.

“Pero en otros casos continuamos esperando el día en que tengamos la prueba necesaria. Pero esto continúa. De hecho, almorcé con muchos de mis colegas que me prometieron personalmente que van a avisarme cuando se dé el próximo pon. Así que lo podré leer en sus periódicos”, añadió.

Leff mencionó que hay unas personas que ya saben que son investigadas por delitos de corrupción.

“Hay un grupo de corruptos que sabemos bien que ellos son corruptos, pero esperamos el momento en que tengamos toda la evidencia. Fueron actos del pasado, pero ellos no pueden esconderse por siempre, solamente esperamos por el momento en que tengamos todas las partes necesarias para lograr el caso. No pueden esconder la evidencia, podemos entrevistar a personas, recibir documentos y esos corruptos que saben lo que hicieron ellos necesitan preguntarse todos los días ‘este será el día que mi co-conspirador va a arribar al FBI o posiblemente ya ha arribado a nuestra puerta. Vamos a continuar con estas investigaciones y siempre va a haber más y más casos exitosos”, sostuvo.

No obstante, Leff mencionó que existe una política pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que limita- a menos que se den circunstancias que obliguen lo contrario- los procesamientos contra políticos activos durante el proceso electoral. Para arrestar a un político durante el proceso electoral, la fiscalía federal en Puerto Rico tiene que pedir autorización al Departamento de Justicia en Washington. Cuestionado si en estos momentos hay solicitudes al Departamento de Justicia en Washington para permitir arrestos, Leff contestó que “para casos específicos no podemos ni negar no confirmar. Pero la política pública no dice que comenzando en esta fecha se tiene que dar la aprobación, así que tenemos que determinar caso a caso”.

En la rueda de prensa, se presentó al nuevo director del FBI en Puerto Rico Rafael Riviere Vázquez, quien tomará el cargo a partir del 15 de marzo. Expresó que como parte de sus prioridades figura darles seguimiento a los casos de corrupción.

“Yo no tengo una diferente de la de Leff o que cualquier director tuvo. Es sencillamente proteger al público y en Puerto Rico corrupción es algo que le interesa mucho al público y a nosotros también. Esas cosas que ya están corriendo y nuestros agentes están investigando voy a continuar el trabajo”, expresó Riviere Vázquez.

Sobre casos específicos, Leff confirmó que la investigación sobre empleados fantasmas en la Legislatura continúa.

En cuanto al asesinato de la joven transexual Alexa Torres, el director del FBI mencionó que la jurisdicción y la investigación continúa en manos de la Policía de Puerto Rico.

Finalmente, no quiso comentar sobre el status de la investigación relacionada al fraude cibernético en varias agencias del gobierno.