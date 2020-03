Niegan entrada a barra en NY a joven por presentar su ID de Puerto Rico

Una joven boricua, estudiante de la NYU, no pudo entrar a un bar llamado "Los Feliz", en Lower East Side, debido a su identificación puertorriqueña.

De acuerdo con el NYU News, Rebecca Gelpí, una estudiante de último año de CAS, salió con sus amigos el sábado por la noche quienes decidieron ir a Los Feliz, un bar y restaurante mexicano en el Lower East Side, frecuentado por estudiantes de la Universidad de Nueva York.

Mientras esperaban en la fila, dos de los amigos de Gelpí, que tenían una tarjeta de pasaporte estadounidense y una identificación del estado de Washington, fueron admitidos sin problemas. Sin embargo cuando le tocó su turno a ella y a su amiga Lola Palerm, una estudiante de la Academia de Cine de Nueva York, que también tenía una licencia de conducir puertorriqueña, dijo que el personal de seguridad se mostró escéptico. "Nos dijo que se sentía incómodo con nuestra identificación, que no era válida y que deberíamos irnos de inmediato", indicó Gelpí.

Según la joven en ese momento trató de explicarle que las identificaciones puertorriqueñas son tarjetas de identificación estadounidenses válidas, pero él les dijo que se fueran a otro lado, incluso llamando a otro personal de seguridad. "Nos preguntaron por qué no teníamos nuestros pasaportes con nosotros", dijo Gelpí. "Así que dije:" Debido a que somos ciudadanos estadounidenses, no necesitamos llevarlos "."Puerto Rico se convirtió en un territorio no incorporado de Estados Unidos en 1952, pero a los puertorriqueños se les otorgó la ciudadanía por derecho de nacimiento desde la Ley Jones de 1917.

Para Gelpí y Palerm, ambas nacidas en Puerto Rico y, por lo tanto, ciudadanos estadounidenses, este incidente fue una sorpresa desagradable sorpresa.

"Este es un lugar donde los hispanos y los latinos van como un refugio seguro, para conocer gente como nosotros, y ahora no podemos estar aquí", preguntó Palerm.

Según las reseñas de Yelp del establecimiento, a otros clientes se les ha denegado la entrada por el mismo motivo. "Un servicio terrible en absoluto", escribió una usuario llamada "Kayla M", el 26 de octubre de 2019.

"Terrible y racista hacia los puertorriqueños, fuimos a pasar una noche divertida y no pudimos entrar porque no aceptaron nuestra identificación a pesar de que somos ciudadanos estadounidenses", publicó una usuaria con el nombre de 'Daniella S', el 23 de agosto de 2019.

El gerente del bar "Los Feliz", Jeremy Hansen, dijo que el bar no tiene ningún protocolo con respecto a los documentos de identidad puertorriqueños.

"No es nuestra política negar las identificaciones puertorriqueñas", dijo Hansen a WSN.

“Si alguna identificación puede parecer falsa y no podemos verificar su autenticidad, podemos negarla. Esto ha sucedido desde todo, hasta las identificaciones de Pensilvania, las identificaciones de Oregón y, sí, incluso las identificaciones de Puerto Rico ”.

Otra caso de discrimen que reseña el medio, es el del estudiante puertorriqueño, de 20 años, José A. Guzmán-Payano, que estudia en la Universidad de Purdue, a quien en noviembre pasado, se le negó la medicina para el resfriado en una farmacia CVS en Indiana, porque los empleados no percibían su licencia de conducir como una forma válida de identificación, informó el New York Times.

Palerm atribuyó el incidente al estigma infundado contra los puertorriqueños. "Podría ser una mezcla de ignorancia y discriminación", dijo Palerm.

