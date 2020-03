"Charlie" Delgado a favor de que reconozcan derechos del "no nacido"

El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos "Charlie" Delgado Altieri, aseguró en entrevista radial (Radio Isla 1320 am) que está en contra de que las mujeres se practiquen abortos.

Asimismo se mostró a favor de enmiendas al Código Civil que reconozcan los derechos del “no nacido".

"Yo estoy en contra de un aborto. Yo creo que una vida una vez ya está teniendo latidos ese feto allí en el vientre de su mamá, sin duda hay una vida. Es un ser humano que ya está formación. Ya tiene vida. Si hay vida no podemos eliminarla. Tiene un derecho", manifestó el político.

El líder popular dijo, además, que acceder a que los estudiantes se vistan de acuerdo a su identidad de género podría ir en contra del “respeto a la institución y formalidad".

"Yo en estas cosas soy bastante moderado. Yo pienso que si vamos a estar en un ambiente escolar tiene que darse dentro de un ambiente de respeto a la institución y debe haber una formalidad. No lo respaldaría [un proyecto]. En este momento no lo respaldaría porque creo que no es lo que una institución pública o privada deba sostener", indicó el alcalde de Isabela.