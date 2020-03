Representante PNP emplaza liderato del PPD a expresarse sobre propuesta de libre asociación soberana

El representante del Partido Nuevo Progresista, José Enrique “Quiquito” Meléndez, emplazó en el día de hoy al máximo liderato del Partido Popular Democrático (PPD), entre ellos los tres candidatos primaristas a la gobernación, a que le digan al pueblo si en efecto el plan de gobierno del partido que representan incluye el plan que ha expresado el candidato a Comisionado Residente, Aníbal Acevedo Vilá, quien aseguró que buscará la libre asociación soberana para Puerto Rico de llegar a Washington en el 2021.

Meléndez indicó que en días recientes, durante una actividad en el municipio de Mayagüez sobre la conmemoración del natalicio de Luis Muñoz Marín, el candidato a Comisionado Residente por el PPD, Aníbal Acevedo Vilá, expresó que de salir electo estará trabajando en Washington para que se le otorgue a Puerto Rico la libre asociación soberana lo que separaría a la isla de todo vínculo con el gobierno federal de los Estados Unidos.

El legislador novoprogresista añadió que bajo los pactos de libre asociación que hicieron los gobiernos de Micronesia, las islas Marshall y Palau con los Estados Unidos no recibieron la ciudadanía Americana. Indicó que durante la administración del ex Presidente Barack Obama se dejó claro que de Puerto Rico adoptar un estatus de libre asociación todos los nacidos no serían reconocidos como ciudadanos americanos.

“Yo exhortó al presidente del PPD, Anibal josé Torres, y a sus candidatos a la gobernación, Carmen Yulín Cruz, Eduardo Bathia y Charlie Delgado, a que le hablen claro al pueblo y aclaren sobre el plan de pedir la separación de los Estados Unidos. Su candidato a Comisionado Residente los acaba de delatar al expresar publicamente en Mayaguez, que como parte del plan de gobierno futuro del PPD de cara a las próximas elecciones trabajará para que Puerto Rico se convierta en una jurisdicción con un estatus de Libre Asociación Soberana culminando de esta manera la relación estrecha con el gobierno federal. Por más de 67 años han engañado al pueblo con la falsa del Estado Libre Asociado, el cual fue negado por un tribunal federal. Ahora pretenden pedir la separación de los Estados Unidos a espaldas del pueblo", dijo.