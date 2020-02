Defienden a Acevedo Vilá en su pugna con Carrión III

La Dra. Ada Álvarez Conde, candidata al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD) en las próximas elecciones, expresó que Aníbal Acevedo Vilá tiene toda la razón de exigirle a la Junta de Control Fiscal que haga públicos los datos de las negociaciones que está llevando a cabo sobre la deuda de Puerto Rico.

“Los $64,700,000 que gastó esa instrumentalidad federal en el año 2019 los pagamos nosotros los contribuyentes puertorriqueños. Eso es $12.3 millones más con relación al 2018. Es altamente irregular que el presidente de la Junta, José Carrión III le niegue al país información importantísima relacionada al dinero generado por los puertorriqueños”, detalló la candidata a la legislatura.

La carta de Carrión es en respuesta a una misiva que el actual candidato a comisionado residente de Puerto Rico en Washington le envió el pasado 19 de febrero en la que le solicitaba detalles de la negociación del acuerdo para la reestructuración de la deuda del país.

Junta niega documentos a Aníbal Acevedo Vilá Aseguran que los documentos que busca el político "están protegidos"

“La Junta alega que ha llegado a un acuerdo con la mayoría de los bonistas, pero la realidad es que ese acuerdo fue aceptado solamente los bonistas que poseen $8 mil millones en deudas, que dista muchísimo del total de $35 billones de dólares adeudados. Con esa información tergiversada que publica la Junta, no hay quien le crea”, afirmó Álvarez Conde, quien ha sido consistente en reclamar la auditoría de la deuda. “¿Cómo se pretende negociar los pagos cuando hay tantas dudas, tantas lagunas de información? No hay manera de hacer las cosas correctamente si no se audita la deuda”, afirmó.

La también especialista en temas de violencia, mujer y juventud criticó además que Carrión III, aparte de negar la información solicitada, argumentara que Acevedo Vilá fue responsable de parte de la deuda pública de Puerto Rico.

“Carrión es (o era) cuñado del candidato Pedro Pierluisi, quien fue miembro del gobierno de Luis Fortuño. Todo el mundo sabe que Fortuño es el gobernador que más deuda ha emitido al País en toda nuestra historia y al momento Carrión no le ha cuestionado a Fortuño. De hecho las emisiones de deuda durante el cuatrienio de Acevedo Vilá no hubieran sido posibles sin la aprobación de la Legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista”, finalizó.