Confirman primer caso de coronavirus en México

Un paciente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en la Ciudad de México, fue aislado ante la sospecha de tener el nuevo coronavirus y se le realizaron dos pruebas de estudio para cotejar si está infectado y ambas dieron positiva.

La noche de ayer, jueves, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud federal, detalló en su cuenta de Twitter que se trata de un paciente que está estable (caso leve).

Este sería el primer caso en México, por lo que ya se encendieron focos de alerta en la población. El paciente se encuentra hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

De acuerdo con versiones extraoficiales el paciente sería un hombre de 35 años que viajó en días recientes a Milán, Italia, país en el que se han reportado 17 muertos a causa del virus.

Previo a la confirmación de este primer caso COVID19 en el INER, la Secretaría de Salud federal ya había informado sobre otro posible contagio de un hombre de 31 años, pero en el estado de Hidalgo.

Por otro lado y después de varias horas de debate, finalmente se autorizó que atracara el barco MSC Meraviglia arribara al puerto Punta Langosta de la isla de Cozumel.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sería inhumano impedir que el crucero que tuvo un caso sospechoso de coronavirus no atracara en México.

"Acerca del crucero se está permitiendo que pueda haber un desembarco de los pasajeros", dijo.

Además, AMLO manifestó que “tenemos información que no existe la posibilidad de que haya una persona con coronavirus. No hay ninguna persona afectada. Hay una actitud de rechazo y no podemos permitir eso”.