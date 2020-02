Se declara culpable exempleada de FEMA implicada en esquema de fraude en Puerto Rico

La exsubjefa personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Jovanda Patterson, se declaró culpable de participar en el esquema de fraude en la otorgación de contratos para el restablecimiento del servicio eléctrico durante la emergencia provocada por el huracán María en el 2017.

En el esquema se otorgaron 1,845 dólares en contratos.

Según la moción, Patterson, solicitará al Juez federal Francisco Besosa declararse culpable tras llegar a un acuerdo con los fiscales del caso.

Junto a Patterson fueron acusados otros dos funcionarios: el presidente de el expresidente de Cobra, Donald Keith Ellison, y la exadministradora de la Región 2 de FEMA, Ahsha Nateef Tribble quienes también fueron acusados.

Breaking: Former FEMA official Jovanda Patterson, 1 of 3 defendants in a major Puerto Rico corruption case stemming from $1.8 billion in power-restoration contracts, has agreed to plead guilty. https://t.co/YcFBwk2NgH pic.twitter.com/lCwCrnTyeS

Los tres funcionarios fueron acusado por un Gran Jurado de conspirar para sobornar a funcionarios públicos, declaraciones falsas, fraude de fondos de desastre y violaciones a la Ley de Viajes.

Patterson worked under former FEMA official Ahsha Tribble, who was accused of taking bribes and steering contract work to an energy company repairing Puerto Rico's grid

Prosecutors said the company got the business while Patterson was seeking a job there—a conflilct of interest

