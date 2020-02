Wanda Vázquez: "¿Debate para qué?"

La gobernadora Wanda Vázquez reiteró hoy en rueda de prensa que no participará en un debate con su oponente a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista Pedro Pierluisi.

Y es que a preguntas de un medio local sobre por qué no aprovechar esta oportunidad para dar a conocer su carácter y propuestas de política pública, Vázquez indicó que "todo el pueblo puertorriqueño me conoce, porque yo he sido una servidora pública por 33 años".

Según la mandataria "lo más que necesita nuestro Partido Nuevo Progresista es la unidad. Así que yo no voy a entrar en un debate para crear alguna diferencia entre nosotros".

"Mi lucha no es contra mi oponente del mismo partido. Mi lucha es contra la criminalidad, el discrimen, la violencia contra la mujer. Así que yo entiendo que en este momento es una decisión del pueblo de Puerto Rico y entre dos hermanos del mismo partido", afirmó.

Asimismo la gobernadora se cuestionó el fin del debate, "¿el debate para qué?, ¿para ganar ventaja? ¿adelantar ganar una candidatura? A mí ya el pueblo me conoce y a él también. Así que yo creo que entre hermanos nos podemos resolver sin tener que ir a debate", aseguró durante su visita al municipio de Lares.