Buscará mejorar percepción y que avancen labores

El almirante Peter Brown, enlace de Casa Blanca para supervisar la reconstrucción de Puerto Rico, indicó ayer que su prioridad en el cargo será trabajar para que la recuperación del país sea “sostenible” y mejorar la “percepción” de la Isla ante las autoridades federales.

“Esto no es una inyección de dinero única a la economía o la infraestructura de Puerto Rico. Es un esfuerzo a largo plazo. La continuidad en las agencias de gobierno y en los programas que administran es vital… Este trabajo que tomará años. Esa sostenibilidad a largo plazo es mi principal preocupación. Le he pedido a todas las agencias que me expliquen no solo sus programas operacionales, sino el desarrollo de esa mano de obra para que podamos desarrollar una mano de obra aquí en Puerto Rico que pueda llevar este esfuerzo hasta el final”, dijo Brown a la prensa tras su primera reunión con jefes de agencias del Gobierno local.

El militar, asimismo, señaló que una parte de sus funciones consiste en ser una voz “amigable” para Puerto Rico ante la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump, ha insistido particularmente tras el huracán María, que el Gobierno de Puerto Rico es corrupto. Además, diversas agencias federales han utilizado el historial de corrupción en la isla para justificar retrasos y restricciones al acceso a fondos de reconstrucción.

“Tengo que asegurarme de que el nivel de coordinación en las agencias aquí en Puerto Rico se duplica en Washington. Además, mi trabajo incluye mejorar percepciones, no solo en el Gobierno, sino entre el público, sobre el trabajo que se está haciendo en Puerto Rico… La realidad es que los proyectos se están acelerando, el trabajo se está haciendo de manera muy positiva y colaborativa. Voy a estar reportando al presidente sobre… esta nueva atmósfera de cooperación y confianza”, recalcó el almirante, nombrado el pasado 7 de febrero para supervisar tanto las acciones para atender la recuperación por el huracán María como por los terremotos al sur de la isla.

En su visita al país, Brown estará reuniéndose con representantes de sectores empresariales, que, según dijo, juegan un papel vital en la reconstrucción de la isla. Sin embargo, negó que ayer se hubiera reunido con miembros del bufete McConnell Valdés.

Mientras, el encargado de manejar los fondos de desarrollo comunitario tras desastres (CDBG-DR) en el Departamento de Vivienda, Dennis González, indicó que antes de febrero, las primeras 50 casas “van a estar en etapa de construcción. Esperamos continuar aumentando ese número mes a mes… Para nosotros es extremadamente importante asegurarnos que el dinero se use bien”.

El coordinador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en Puerto Rico, Alex Amparo, dijo que hace seis meses se estaba comprometiendo dinero de esa dependencia para entre 10 a 15 “proyectos” mensuales. En los pasados tres meses, en tanto, esa cifra ha rondado los 160, aseguró.