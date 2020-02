Senado rechaza Reglamento del currículo del Departamento de Educación

El Senado de Puerto Rico rechazó hoy un reglamento que presentó el Departamento de Educación (DE) para establecer el currículo escolar del sistema público.

En un voto unánime del cuerpo legislativo, decidieron devolver dicho reglamento para que la agencia corrija los señalamientos.

"El Reglamento presentado no hace mención de la Comisión para el Estudio y Recomendación de la Filosofía Educativa de Puerto Rico y sus funciones", reza la resolución concurrente del Senado 98. El senador novoprogresista y portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos, aseguró que el rechazo del Senado responde a una omisión del DE en incluir los cargos que estarán en dicha comisión.

"No lo puedo enmendar. No tengo jurisdicción para hacer eso", dijo Ríos, quien comentó que le corresponde a la agencia enmendarlo. Por su parte, el legislador expuso que la desaprobación del Senado solo responde a un error procesal y no tiene que ver con un currículo de perspectiva de género en el sistema público.

