Senado confirma a Edwin García como Ombudsman

Pese a que no existe una vacante en el cargo, el Senado de Puerto Rico ratificó hoy a Edwin García como Procurador del Ciudadano.

Ayer, la Cámara de Representantes no consideró el nombramiento del también alcalde de Camuy debido a que la actual procuradora Iris Miriam Ruiz no ha culminado su término de 10 años.

El nombramiento de García contó con el aval de 15 senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), tres votos en contra y tres abstenciones. El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, el senador del PPD Aníbal José Torres y el senador independiente José Vargas Vidot votaron en contra. Mientras que el senador Abel Nazario, Tirado y el senador del PPD Miguel Pereira se abstuvieron.

Durante la sesión legislativa, las minorías legislativas no pudieron ejercer un turno para expresarse en torno al nombramiento de García. Inclusive, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Cirilo Tirado, intentó consumir un turno para discutir el nombramiento de García pero no se le concedió.

Dalmau, por su parte, alertó que el cargo del Ombudsman debe ser ocupado por un persona que no tenga un historial político-partidista ya que podría estar limitado en fiscalizar al partido que lo designó. El cargo de Procurador del Ciudadano —también conocido como Ombudsman— tiene un término de 10 años.

"Se vuelve a cometer hoy la falta que se ha cometido en el pasado que es usar el Ombudsman como una guarida de políticos partidistas en su última etapa de carrera pública", señaló el senador Dalmau al finalizar la votación.

Indicó además que dicho cargo debe ser ocupado por una persona ajena a la política-partidista para y que no se vea impedido de fiscalizar el partido que lo nombró. Para el senador, el cargo de Procurador del Ciudadano se traduce en un defensor del ciudadano ante el incumplimiento de agencias públicas. "[García] se ve enormemente limitado por su historial de activismo político partidista con el PNP porque se corre el peligro de que no fiscalice a las agencias cuando haya un término del PNP", sostuvo.

En cambio, el senador Tirado indicó que no tenía reparos en la ratificación de García, pero tenía dudas procesales ya que la actual procuradora Ruiz no ha abandonado el cargo y que, por lo tanto, no existe una vacante al cargo de la Procuraduría del Ciudadano.

La actual Procuradora del Ciudadano, Ruiz, se espera que culmine su término de 10 años el próximo lunes 2 de marzo, según lo establece la ley.