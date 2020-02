Se defiende hombre que denunció incidente con Alexa en 'fast food' de Toa Baja

El hombre que denunció en las redes sociales la presencia de la mujer transgénero en el baño de un restaurante de comida rápida en Toa Baja el pasado domingo, volvió a colocar un extenso mensaje en su cuenta de Facebook tras el asesinato de esta la madrugada de ayer, lunes.

Carlos Javier Fret Negrón comenzó diciendo que no apoya la manera en que ejecutaron a Alexa Torres. "Jamás estaré de de acuerdo con lo que le ocurrió a esa persona y está el otro hecho de lo sucedido en el McDonalds que fue el que yo denuncié en las redes sociales por la total falta de atención del oficial".

Este dijo, además, que lo que denunció en las redes fue el incidente en el baño y que exhorta a los padres a que no dejaran a sus hijos solos nunca.

Fret Negrón también sostuvo en el largo texto que el no es culpable de la muerte violenta de Alexa, sin embargo culpó al oficial que atendió su querella.

"El único culpable de lo que ocurrió luego del incidente inicial se llama Fernando Ortega 19195 que fue el oficial que acudió al establecimiento y que en menos de 8 minutos y aún sin haberle tomado los datos a las demás personas involucradas dejó ir al individuo que luego apareció muerto".

Aquí las declaraciones íntegras:

"Buenos días! Al fin puedo volver a tener acceso a mi cuenta luego de que tantas veces me la reportaran durante la madrugada de ayer por lo sucedido. Estas son y serán mis únicas declaraciones al respecto. Iré por partes para tratar de ser lo más claro posible, están los hechos que ocurrieron en la madrugada del lunes donde una persona perdió la vida en un hecho El cual yo no apoyo en lo absoluto y jamás estaré de de acuerdo con lo que le ocurrió a esa persona y está el otro hecho de lo sucedido en el McDonalds que fue el que yo denuncié en las redes sociales por la total falta de atención del oficial. Lo que yo hice fue alertar a las personas a que jamás dejaran ir a sus hijos solos al baño y siempre estuvieran precavidos ante toda situación pero lamentablemente al ocurrir el asesinato de esta persona pues todo el mundo buscó a quien culpar y levantaron el dedo y decidieron de un día para otro que yo era el culpable de la muerte de esta persona porque de todas las personas que compartieron la noticia específicamente la mía tuvo más impacto que las demás. Cuando puedan ser objetivos y se que no será en este momento podrán entender que ni yo, ni las madres que se preocuparon por sus hijos y compartieron la noticia, ni mi familia y amistades tuvimos culpa en lo que ocurrió. El único culpable de lo que ocurrió luego del incidente inicial se llama Fernando Ortega 19195 que fue el oficial que acudió al establecimiento y que en menos de 8 minutos y aún sin haberle tomado los datos a las demás personas involucradas dejó ir al individuo que luego apareció muerto. El agente jamás debió dejar que eso pasara y tenia la obligación de hacer su trabajo en ese momento y su trabajo era intervenir con la persona y llevarla al cuartel para crear un récord y un expediente, luego si em fiscalía las personas involucradas decidían no continuar con el caso pues es el fiscal el que decide si continúa con otras herramientas o si procede a activar el 408 que procede para las personas que padecen de alguna condición o estado mental y lo llevaban a la institución que el estado creyera que era la adecuada para atender a esta persona. La parte más importante de todo este rompecabezas que hicieron ayer en las redes fue el video que subió Telenoticias y TuNoticia donde se ve el momento exacto donde unos individuos cometieron el crimen y lo subieron, porque si ese video no hubiera existido ya todos ustedes hubieran hecho el caso mío en las redes, me hubieran declarado culpable y me hubieran sentenciado también. Un video donde claramente se ve que fue un total crimen de odio y donde pudieron escuchar que los que cometieron el brutal asesinato no lo hicieron ni en venganza por lo ocurrido más temprano, ni a consecuencias de la publicación, ni por represalias por lo ocurrido con algún Niño, eso no fue así y todos lo pudieron ver. Las personas que cometieron el delito vieron a una persona vestida de mujer, la acosaron, la asecharon y luego decidieron en menos de 40 segundos que querían quitarle la vida TOTALMENTE INDEPENDIENTE a lo que ocurrió en el McDonals y lo que yo denuncié en las redes sociales. Lo que yo hice en las redes fue buscar una herramienta para alertar a las personas que aman a sus hijos a que estén siempre atentas y jamás los descuiden porque si mañana yo estoy con mi hija en algún centro comercial, parque, escuela o cualquier lugar público y vuelve a ocurrir un suceso donde una persona entra al baño y alumbra con un espejo para ver y violar su privacidad pueden estar seguros que volveré a actuar de la misma forma y alentaré a las autoridades correspondientes, no solo porque amo a mi hija y daré la vida por ella en cada momento y toda la vida, sino porque también me preocupo por cualquier otro Niño que pueda estar en esa situación y me pongo en el lugar de su familia como padre que soy y espero que si ese momento llega a ocurrir otra vez algún día el agente que se presente si haga todo su trabajo y el sistema no vuelva a fallar como en el día de hoy me está fallando a mi, le fallo a mi hija, le fallo a tus hijos y le fallo a una persona que termino muriendo cuando nunca debió pasar y por eso se hizo lo que era correcto en ese momento que fue llamar a las autoridades correspondientes.

Carlos Javier Fret Negron".

Este fue el mensaje que publicó en redes tras incidente

Este fue el mensaje que colgó Carlos Javier Fret Negrón tras incidente en McDonald"s de Toa Baja. Facebook

