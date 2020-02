Peter Brown buscará ser una voz “amigable” en la Casa Blanca

El almirante Peter Brown, enlace de Casa Blanca para la reconstrucción de Puerto Rico, indicó hoy, tras su primera reunión con jefes de agencias del gobierno local, que su prioridad en el cargo será trabajar para que la recuperación del país sea una “sostenible”.

“Esto no es una inyección de dinero única a la economía o la infraestructura de Puerto Rico. Es un esfuerzo a largo plazo. La continuidad en las agencias de gobierno y en los programas que administran es vital. Una de las cosas que hablamos es el desarrollo de mano de obra a nivel tanto administrativo como técnico para continuar con este trabajo que tomará años. Esa sostenibilidad a largo plazo es mi principal preocupación. Le he pedido a todas las agencias que me expliquen no solo sus programas operacionales, sino el desarrollo de esa mano de obra para que podamos desarrollar una mano de obra aquí en Puerto Rico que pueda llevar este esfuerzo hasta el final”, dijo Brown a la prensa.

El militar, asimismo, señaló que una parte de sus funciones consiste en ser una voz “amigable” para Puerto Rico ante la Casa Blanca, cuyo inquilino, el presidente Donald Trump, ha insistido a lo largo de su administración, y particularmente tras el huracán María, que el gobierno de Puerto Rico es corrupto.

En varias ocasiones, además, diversas agencias federales han utilizado el historial de corrupción de las autoridades de la isla para justificar retrasos y restricciones al acceso de las asignaciones de fondos de reconstrucción.

“Tengo que asegurarme de que el nivel de coordinación en las agencias aquí en Puerto Rico se duplica en Washington. Además mi trabajo incluye mejorar percepciones, no solo en el gobierno, sino entre el público, sobre el trabajo que se está haciendo en Puerto Rico. La frase que estamos usando es que la reputación no ha alcanzado a la realidad. La realidad es que los proyectos se están acelerando, el trabajo se está haciendo de manera muy positiva y colaborativa. Voy a estar reportando al presidente sobre cómo me fue en esta visita y sobre esta nueva atmósfera de cooperación y confianza. Creo que (Trump) se convencerá de que los recursos y esfuerzos federales se están utilizando bien”, recalcó el almirante, nombrado el pasado 7 de febrero.

“Mis funciones se me asignaron en la misma reunión en que se firmó la declaración de desastre. (Trump) básicamente dijo ‘haz que funcione’. Esencialmente fue así”, agregó Brown, quien supervisará tanto las acciones para atender la recuperación por el huracán María como por los terremotos al sur de la isla.

En su visita a la isla, Brown estará reuniéndose con representantes de sectores empresariales, que, según dijo, juegan un papel vital en la reconstrucción de la isla. Sin embargo, negó que ayer se hubiera reunido con miembros del bufete McConnell Valdés.

“La rueda está corriendo”

De acuerdo con la gobernadora Wanda Vázquez, en la reunión el encargado de manejar los fondos de desarrollo comunitario tras desastres (CDBG-DR) en el Departamento de Vivienda, Dennis González, puso al día a Brown sobre cómo marchan los esfuerzos relacionados con la construcción de hogares nuevos para personas que perdieron sus viviendas durante María.

Según el Centro de Periodismo investigativo, el Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3), adscrito al Departamento de Vivienda, no ha reubicado a un solo damnificado a casi 30 meses del huracán María.

González indicó a la prensa que antes de febrero, las primeras 50 casas “van a estar en etapa de construcción. Esperamos continuar aumentando ese número mes a mes. Los programas tienen un proceso. Para nosotros es extremadamente importante asegurarnos que el dinero se use bien. La reconstrucción se va a ejecutar”.

El coordinador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en Puerto Rico, Alex Amparo, dijo que hace seis meses se estaba comprometiendo dinero de esa dependencia para entre 10 a 15 “proyectos” mensuales. En los pasados tres meses, en tanto, esa cifra ha rondado los 160, aseguró.

Vázquez, por su parte, reiteró que tras las medidas acordadas en una cumbre la pasada semana, el acceso de los municipios a fondos de recuperación se agilizará.

“La rueda está corriendo. Ya nosotros podremos ver en los próximos meses que este dinero esté disponible, que los alcaldes cumplan con todos los requisitos para que empiece este dinero a verse en proyectos”, dijo la gobernadora en referencia al paquete de $8,221 millones en fondos CDBG-DR, cuyo acuerdo de subvención fue firmado por el secretario de Vivienda federal, Ben Carson, en el fin de semana.