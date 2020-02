Organización sin fines de lucro insta a fuerza laboral local a educarse sobre inteligencia artificial

Los trabajadores en Puerto Rico deben comenzar a educarse sobre la inteligencia artificial, a fin de estar al tanto de los cambios laborales que se avecinan, opinó Javier Canabal, portavoz de la entidad sin fines de lucro Codegym PR.

“Puerto Rico y el mundo entero está pasando por unos cambios, (que) se deben al gran impacto de la inteligencia artificial. Esta es la cuarta revolución industrial y está cambiando los modos en que nosotros consumimos, el modo en que vivimos, trabajamos… Eventualmente, lo vamos a ver. Grandes empresas como Walmart lo está haciendo, los cajeros automáticos es un gran ejemplo”, expuso Canabal en entrevista con Metro.

De igual forma, el experto en tecnologías de información precisó que las empresas estarán cada vez más dirigidas a la automatización de los procesos, por lo que los trabajadores deberán reinventarse para no quedar rezagados.

“O va a haber una reducción de personas en sus áreas de empleo. O personas en diferentes áreas de empleo se tendrían que adiestrar para estas tecnologías”, recalcó Canabal.

Desarrollan proyecto educativo para escuelas

El portavoz de la entidad agregó que, con el objetivo de educar a los futuros trabajadores, la organización donde trabaja tiene un proyecto de orientación a maestros, quienes, a su vez, educarán a sus estudiantes sobre inteligencia artificial.

“La preocupación es que las futuras generaciones no tengan las herramientas a tiempo que necesitan para enfrentar las nuevas tendencias laborales. Y al no suceder eso tendríamos un resultado no deseado para cuando ya esto esté establecido en su totalidad. Estamos hablando de una proyección de 10 años”, afirmó Canabal.

Como parte de la iniciativa esperan lograr alianzas con las escuelas públicas y ofrecerles los cursos de forma gratuita.