"Es necesario enfrentar la transfobia desde todos nuestros espacios"

“Las redes sociales fueron un instrumento para el odio este fin de semana. Es hora de que el país se ponga de pie y sea un instrumento para la equidad, la vida y la paz de las personas trans”, expresó este martes, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) en la tarde de hoy en una concurrida conferencia de prensa donde más de cuarenta (40) organizaciones dijeron presente o enviaron mensajes de apoyo.

“Este tipo de crimen no ocurre en el aire. Ocurre en un país donde la impunidad es el orden del día, donde se agreden mujeres y no hay consecuencias, donde se eliminó la educación para la equidad de las escuelas públicas a petición del sector religiosos fundamentalista, donde el gobierno insiste en hacer querer ver que todo está bien, aunque la Policía y el Departamento de Justicia estén llenos de personas homofóbicas, transfóbicas y machistas que no se educan ni siguen los protocolos para estos casos. La muerte de Alexa es el resultado de las desigualdades que viven a diario muchísimas personas en este país y en especial, las personas trans”, dijo Osvaldo Burgos, portavoz de CABE en conferencia de prensa.

“El caso de Alexa es un feminicidio. Así lo vemos y así lo nombramos para que no se invisibilice su identidad de género y una de las características que hicieron a esta mujer trans, víctima del machismo y la transfobia. Perdimos la vida de Alexa frente a los discursos de odio de gente que hoy trata de disimular sus prejuicios y escribir bonito para que nos olvidemos del odio de sus campañas contras las comunidades LGBTTIQ+. Es la misma gente que ahora ora con lo peor del fundamentalismo religioso para buscar votos para las elecciones o se fue a fundar un partido que habla de falsas dignidades. No nos olvidamos de ninguno de esos grupos de odio que impulsaron la ley de libertad religiosa, que se opusieron a la educación para la equidad, que trataron de detener el proyecto antidiscrimen de 2013. Tenemos memoria y llevamos la cuenta”, añadió Amárilis Pagán, otra de las portavoces.

CABE y las más de cuarenta (40) organizaciones exigieron que: Se investigue el ángulo de crimen de odio en este caso. Que la Policía de Puerto Rico divulgue el resultado de la investigación llevada a cabo el domingo en el restaurante de comida rápida. Una investigación administrativa en torno a la manera en que se condujo esa intervención policiaca y si se siguieron los protocolos para intervenciones con personas trans y personas con condiciones de salud mental. Que el récord del caso reconozca la identidad de género de Alexa. Que el gobierno se comprometa con la educación para la equidad de inmediato.

También exhortó a los medios de comunicación a tener una cobertura del caso que honre la dignidad de Alexa y su identidad de género.

Por último, hicieron un llamado a que “este país que el domingo persiguió y acosó a Alexa desde las redes sociales hasta provocar que la asesinaran, debe reflexionar sobre el significado del amor al prójimo y lo que significa tener compasión y empatía. No podemos dejar que los discursos de odio nos obliguen a perder nuestra humanidad y nuestro sentido común en tiempos en los que la violencia nos acosa. La equidad no hace daño. Al contrario, trae paz y nos deja tener nuestras conciencias limpias. El discrimen nos envilece y nos hace ver monstruos donde solo hay otro ser humano. Unámonos por la vida de nuestras personas trans de todas las edades para que no tengamos más víctimas del odio”.