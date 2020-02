"Mayita" Meléndez revela que fue operada por un tumor en la Navidad pasada

Tras especulaciones sobre su salud que surgieron luego de una intervención quirúrgica a la que fue sometida en Navidad, la alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez Altieri habló sobre su situación actual mientras se mantiene hasta el jueves cumpliendo varios compromisos en Washington D. C.

Meléndez Altieri viajó a Estados Unidos para llevar su reclamo de trato justo para todos los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y que se agilice el desembolso de fondos para atender la emergencia tras el terremoto ocurrido el pasado 7 de enero.

Aquí sus expresiones íntegras:

“Estas serán mis únicas declaraciones sobre este tema. Me encuentro en la capital federal para comunicar nuestra realidad, luchar por los fondos de reconstrucción que nos corresponden y exigir el trato digno e igualitario que, como ciudadanos americanos de Puerto Rico, merecemos. He decido aprovechar esta oportunidad para comunicarles directamente, sin intermediarios o distorsiones, unos hechos que estimo necesario conozcan.

El pasado noviembre tuve una experiencia trascendental por la que lamentablemente han tenido que pasar muchas mujeres puertorriqueñas. Como parte de unos estudios rutinarios fui diagnosticada con un tumor, por lo que, en plena Navidad, fui sometida a una intervención quirúrgica para su remoción.

Agraciadamente, su identificación y tratamiento oportuno permitieron remover la totalidad de la condición, lo que ha sido confirmado por decenas de estudios realizados posteriormente. Por eso aprovecho esta oportunidad para exhortar a todas las mujeres que me leen, a que procuren realizarse sus chequeos anuales. Por favor, un diagnóstico a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Las queremos saludables.

Hacerlo así, me ha permitido actuar a tiempo y continuar con mi vida. Los médicos que me han atendido por los pasados meses, a quienes aprovecho para agradecer profundamente, me han confirmado que estoy en buena condición de salud y que más allá de algunos tratamientos preventivos (los cuales estoy recibiendo rutinariamente), no existe impedimento para seguir mis funciones y aspirar a un nuevo término.

Les confieso que, como es natural, este es uno de estos eventos que te obligan a realizar una evaluación profunda; te obligan a contemplar la propia esencia de tu humanidad. A repensar tu propósito de vida. Dicha introspección solo ha servido para confirmar que siento el más profundo amor por nuestra ciudad y para reafirmar mi ineludible vocación por el servicio público.

Ustedes son parte de mi familia y como tal, siempre les he hablado ¡de frente! Queda un largo trecho por recorrer y una importante obra por realizar. Hoy, renuevo mi promesa con ustedes, mi gente, mi pueblo… con la providencia de Dios, nada nos va a perturbar… nada nos va a distraer. Tengan la tranquilidad de que sigo trabajando ininterrumpidamente y con un renovado sentido de resiliencia y compromiso. Con una renovada visión atemperada a los desafíos que enfrentamos hoy como pueblo”.