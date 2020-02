"Si nos dedicamos a atacarnos, no merecemos gobernar un país", dice presidente del PPD

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres dijo el domingo que los integrantes de su colectividad deben invertir menos tiempo en ataques personales entre correligionarios.

“Si no nos sabemos comportar aquí, si no demostramos unidad aquí, si usamos nuestra voz para atacar a nuestros compañeros y compañeras, no merecemos gobernar un país”, dijo Torres durante su mensaje ante el Consejo General de la colectividad que se reunió en Humacao.

“En ese proceso primarista de noviembre, cada miembro de este Consejo General y cada popular tiene que convertirse en custodio de la unidad. Solo así, estaremos en mejor posición para ganar las elecciones”, añadió.

Según Torres, hay afiliados a su colectividad que dedican tiempo a criticar la colectividad.

“El Partido Popular no es y nunca ha sido igual al PNP (Partido Nuevo Progresista). Yo he escuchado a líderes de mi partido que se han unido a ese coro. Que les ponen un micrófono de frente y creen que atacando al Partido Popular Democrático ganan más. O lo defienden, o nos dejan a nosotros hacer el camino”, sostuvo.

El Consejo General del PPD está compuesto por todos los miembros electos- pasados y presentes- de la colectividad roja. Incluye además a los presidentes y vicepresidentes de las distintas organizaciones del PPD. Es la organización intermedia antes de la Asamblea General. En la misma, aprobaron su rechazo al proyecto de Reforma Electoral y a la consulta Estadidad Sí o No, impulsado por el PNP para las elecciones de noviembre.

