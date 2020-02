Terraplanista murió tras estrellarse en su cohete casero que pretendía usar para demostrar su teoría

El conocido terraplanista Mike Hughes murió la tarde del sábado luego de estrellarse en su cohete casero el que esperaba utilizar para comprobar su teoría.

El “Loco”, como era conocido el hombre de 64 años, había construido junto a Waldo Stakes la nave propulsada por vapor con la que pretendía alcanzar 1524 metros de altura para toma imágenes que lo ayudaran a demostrar que la tierra es plana.

El lanzamiento sería emitido en un programa de TV denominado “Astronautas Caseros” del Science Channel, una serie que muestra a fabricantes aficionados de cohetes que tienen escaso presupuesto, indica BBC News.

En un video se puede ver el lanzamiento, la caída en picada y el posterior choque con el suelo del cohete de “Mad Mike: El Mayor Temerario del Mundo”, como se hacía llamar.

“Michael 'Mad Mike' Hughes falleció trágicamente hoy durante un intento de lanzar su cohete casero. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos durante este momento difícil. Siempre fue su sueño hacer este lanzamiento y Science Channel estaba allí para narrar su viaje”, escribió Science Channel en s cuenta de Twitter al dar a conocer la trágica noticia.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md

— Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020