Acevedo Vilá propone "desprestigiar" desde ahora el plebiscito "estadidad sí o no"

El exgobernador y candidato a comisionado residente, Aníbal Acevedo Vilá le propuso el domingo al Consejo General del Partido Popular Democrático (PPD) que se enfoquen en desprestigiar el plebiscito "estadidad sí o no", que el Partido Nuevo Progresista (PNP) impulsa para realizarse en las elecciones generales.

“Si llegaran a entregarnos esa papeleta, lo que tenemos que estar seguros de aquí hasta ese día es que todo el mundo sepa que esa papeleta no vale na’. Y una vez todo el mundo sepa que la papeleta no vale na’, antes de ese día decidimos qué hacemos con la papeleta. Si le pegamos fuego, si nos las robamos, lo que sea. Pero no empiecen a discutir eso ahora”, dijo Acevedo Vilá en medio de la reunión del Consejo General, que atiende el tema de la Reforma Electoral y el plebiscito.

“En esta etapa lo que hay que hacer es desprestigiar este proceso, que arranca desprestigiado. Aquí quien único está empujando esto es (el presidente senatorial) Thomas Rivera Schatz. Nosotros tenemos que desprestigiarlo aquí en el electorado, diciéndole a los propios estadistas que esto es para engañarlos a ellos, que es para sacarlos a votar, que es porque les da vergüenza decir que son penepés en este momento histórico y que esto es simplemente un truco para sacarlos a votar. Eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo", insistió el también ex comisionado residente.

Acevedo Vilá puntualizó que la estrategia del PPD debe ser similar a la que utilizaron de cara al plebiscito de 2017, cuando optaron por boicotear la consulta en la que la estadidad obtuvo el apoyo del 97% del electorado. Sin embargo, menos de una cuarta parte de los electores elegibles participaron del proceso.

Según Acevedo Vilá, el apoyo en la capital federal al propuesto referéndum es mínimo.

"Y no sé si se han dado cuenta que ya (el PNP) empezaron a decir que el plebiscito va con o sin el aval del Departamento de Justicia federal, porque saben que les va a hacer prácticamente imposible conseguirlo", sostuvo el veterano dirigente popular.

El plebiscito de 2017, además de la estadidad, incluyó la opción de mantener el estatus actual y la alternativa de soberanía, a través de la independencia o un pacto de libre asociación con Estados Unidos.

"Ya yo me comuniqué con Charlie Black y con Paul Weiss, que trabaja en la firma de Charlie Black, este ha sido el cabildero que ha defendido al Partido Popular toda la vida. Lamentablemente, no cobra un centavo hace años, no está contratado por nadie. Yo he hecho unos esfuerzos de ayudarle a conseguir a una gente privada, pero están ahí. Paul Weiss fue mi ‘Chief of Staff’ cuando fui comisionado residente. Se describió a sí mismo como un ‘gringo popular’. Ya ellos comenzaron gestiones y están trabajando unos borradores de carta repitiendo la misma estrategia que usamos en el 2017", afirmó Acevedo Vilá.

El senador y candidato a la gobernación, Eduardo Bhatia, se hizo eco del rechazo al plebiscito, así como del proyecto de reforma electoral que se especula podría aprobarse en la Legislatura esta semana.

“Venimos dejar bien claro que cualquier intento de plebiscito amañado va a ser rechazado por el Partido Popular y debe ser rechazado también por Puerto Rico”, subrayó.