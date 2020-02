El mundo de las micro estadías

¿Alguna vez has estado en la situación que tienes una escala no mayor de 12 horas y estás cansado y no quieres salir porque es de noche o simplemente estás llegando a una ciudad por unas horas y te has visto en la obligación de pagar una habitación a precio completo lo cual sabes que no vas a estar más de ciertas horas?

Pues el mundo de micro estadías, en este caso por BYHOURS, puede resolver ese problema o puede ser una opción más en tu kit de herramientas y opciones de viajes.

Este servicio llamado BYHOURS que en español significa “por horas”, es justamente eso: te ofrece estadías en casi todas las ciudades del mundo y en muchas de las cadenas de hoteles reconocidas internacionalmente por la mitad del precio y tal vez por mucho menos.

¿Como funciona?

Tienes tres opciones para escoger tu estadía por 3, 6 o 12 horas y no creas que por no ser una estadía completa es como una versión limitada de una habitación normal, para nada. Tienes acceso a todas las partes del hotel así como a WiFi y cualquier otro servicio como si fuese una estadía de una noche.

Yo no sé ustedes, pero este es un “win situation. Claro, es para utilizarlo cuando amerite.

En mi reciente viaje a Argentina lo volví a utilizar quedándome por 6 horas en un hotel Marriott en Panamá ya que tuve un viaje intenso. Pensé que de regreso iba a poder dormir en el avión porque fue vuelo de madrugada, y cuando llegué a Panamá luego de una escala de 8 horas en Chile, estaba muerto de cansado. Creo que tenía la combinación perfecta o mejor dicho, la excusa perfecta para hacerlo, ¿no?

Credito: Courtyard Metromall Panama

El hotel me quedaba a solo 8 minutos de distancia en carro desde el aeropuerto, y me costó $36 por las 6 horas. Sí, leíste bien, $6 la hora y lo mejor de todo es que cumplí con mi objetivo: pude dormir y descansé.

La realidad es que aunque adore los beneficios que puede tener un lounge, tenemos que ser sinceros y objetivos. En un lounge nunca tendrás dos cosas: privacidad y silencio. Claro, ya con el lounge te alivias del caos del aeropuerto y tienes unas comodidades y ofrecimientos mayores, pero al menos que no sea un lounge de First Class, aún así no tendrás lo que menciono.

Separar un cuarto de hotel por horas puede ser de mucho beneficio para todos y tomarlo en consideración cuando te encuentres en una situación como la que estuve. Aquí otros ejemplos:

No tienes acceso a los lounges o en el aeropuerto no hay lounges con duchas ni pagando. Si sales a ver la ciudad no hay nada como una buena ducha para estar fresco pero mejor aún, para tratar de ganarle al jetlag.

Estás con pareja, familia o niños y realmente necesitas descansar unas horas bien o tener privacidad y silencio, pues no veo otra opción mejor que no sea esta, si por las razones que sean no te quieres quedar una noche en la ciudad.

Pensemos que estás de conexión en otro país y llegas de noche y el vuelo sale al otro día en la mañana. Hazte un favor y no duermas en el piso o en las sillas del aeropuerto, no hay necesidad de eso.

La plataforma se encuentra en crecimiento y faltan muchas ciudades del mundo, específicamente en Estados Unidos que actualmente no hay ninguna pero hay una gran variedad y al ritmo que van creciendo ya pronto una micro estadía estará cerca de ti.

El mundo de viajes es bien diverso y ahora en estos tiempos, la tecnología ofrece tantos servicios, aplicaciones y opciones que no significa que cada vez que estemos en modo tránsito para llegar a nuestro destino ya sea si es ida o regreso, haya por qué sufrir. No hay necesidad de pasar 36 horas de vuelo maltrecho, hecho pedazos ni con olor a zorrillo. No, no lo hay.

Los viajes se deben de disfrutar desde que se planifican hasta que regresas a casa a ver las fotos. Ya es cosa del pasado percibir un viaje como un castigo o como algo “cansón”. Dale upgrade a tu vida mientras viajas, claro, conociendo las herramientas correctas que todos tenemos disponibles para el uso y disfrute.