Evelyn Vázquez dice que junto a Wanda Vázquez levantaron cadáveres en el huracán María

EVELYN VÁZQUEZ DICE QUE ELLA Y LA GOBE RECOGIERON CADÁVERES DE MARÍA – La senadora dijo que ella y Wanda Vázquez se encontraban todos los días levantando cadáveres de los hogares tras el huracán María. Dijo esto en una actividad de campaña del alcalde de Aibonito y de la gobernadora.