Expertos analizan exención en leyes de cabotaje aéreo

Si se concretase la exención de las leyes de cabotaje para carga y transporte aéreo de pasajeros en Puerto Rico, se podrían abrir las puertas a la llegada de más aerolíneas, lo que a su vez provocaría la creación de nuevos empleos durante los dos años que durará la dispensa otorgada por el Departamento de Transportación Federal.

“Esto no va a transformar la economía de Puerto Rico, seguro que no. Pero te puede crear dos cosas: empleos especializados en el noroeste de Puerto Rico, si usan Ramey, y en el este, si usan Roosevelt Roads. Va a crear muchos empleos porque son actividades extensivas en mano de obra. Pero lo otro que va a crear es una ventana al resto del mundo. Es lo que yo llamo una actividad portal”, precisó Joaquin Villamil, presidente de la firma Estudios Técnicos Inc.

El economista explicó a Metro que los estimados que realizó en 2019 ubican la potencial creación de empleos en 900 nuevos puestos de trabajo y un aumento en la nómina de unos $30 millones.

Además, la exención que se busca crearía más opciones de importación y exportación para las empresas locales, detalló.

Consumidores no necesariamente verán ahorro

Sin embargo, otros economistas ven el posible otorgamiento de exención de dos años como una oportunidad para, finalmente, evaluar con datos reales si las leyes de cabotaje aéreo son buenas o no para la isla.

“Ahora es que se tiene que analizar el impacto numérico de las leyes de cabotaje… El problema grande con esto es que —aunque es cierto, y hay estudios publicados de que las leyes de cabotaje pudieran representar un impuesto adicional a los productos que se están utilizando en Puerto Rico, porque tienen que utilizar la Marina mercante de Estados Unidos— la realidad es que hay otra cosa que nosotros en economía llamamos cuellos de botella. Esos cuellos de botella es cuando tienes oligopolios o monopolios en alguna parte de la cadena de distribución”, y no necesariamente resultan en un beneficio real, dijo Heriberto Martínez Otero, presidente de la Asociación de Economistas.

El economista recalcó que es necesario capacitar al Gobierno para recopilar datos durante este periodo en caso de que se materialice.

“Mi hipótesis es que, como hay tantos cuellos de botella en la cadena de distribución, ese ahorro del cabotaje aéreo no va a llegar al bolsillo de los consumidores”, sentenció el experto, quien recordó que el cabotaje es para carga y transporte, y la mayoría de la carga de la isla se hace a través del transporte marítimo.

Ventana para aprovechar

Mientras, la economista Martha Quiñones manifestó que es el Gobierno quien deberá promover la isla para agregar nuevas rutas aéreas y aprovechar la dispensa en las leyes de cabotaje.

“Si no lo hacen, va a ser lo que los empresarios manejen en carga aérea, que serían unos productos nada más o los diferentes paquetes turísticos que ya están contemplados”, alertó la economista. Agregó que “la Compañía de Turismo tiene que ayudar a los operadores, que son empresas pequeñas”.

De igual forma, Quiñones dijo que la mayoría del tráfico de carga se hace a través del mar porque es más barato. “La mayoría de nuestros empresarios, o los empresarios extranjeros que están en Puerto Rico, hacen ese tipo de gestiones a través de barcos”.

“Ahora, ellos tienen que repensar… qué beneficio les puede dar esto en cuanto a los costos”, destacó.

El economista Antonio Rosado vio la dispensa como un tema positivo para el país y su economía.

“Todas las líneas aéreas a China han cancelado. Esto podría ser una oportunidad para conectar a Puerto Rico con Europa y América Latina, como enlace para pasajeros y mercancía”, expuso. Indicó que esto también podría estimular el comercio internacional de Puerto Rico.