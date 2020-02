Gobernadora dice desconocer quién organizó actividad de campaña

La gobernadora Wanda Vázquez aseguró que desconoce quién organizó la actividad de campaña que se celebró el pasado 30 de enero, donde su comité político recaudó $23,500.

“Desconozco. De todas maneras, a las personas que quieren contribuir verdaderamente yo se lo agradezco, porque son personas que tienen fe y esperanza en que yo pueda ser una alternativa para Puerto Rico”, dijo Vázquez al preguntársele quién estuvo a cargo de organizar el evento que, según su informe de ingresos y gastos ante la Oficina del Contralor Electoral, se llevó a cabo en Las Palmas, Dorado.

En esa actividad, el productor de cine Luis “Luillo” Ruiz Ruiz y su esposa Belinés Torres Aponte donaron $2,700 cada uno a la campaña de Vázquez. El pasado martes, la gobernadora, junto a varios funcionarios, recibieron a Ruiz Ruiz para una reunión en La Fortaleza, en un encuentro al que fueron invitados miembros de la industria cinematográfica en Puerto Rico.

De acuerdo con fuentes de Metro, en la reunión Ruiz Ruiz solicitó que a su compañía, The Pimienta Film, se le concedieran créditos contributivos ascendentes a $25 millones, un pedido al que se opuso el secretario de Deasarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy.

“Allí en Fortaleza yo le he abierto las puertas a todas las personas que han querido dar recomendaciones, opiniones y llevar alternativas para que tengamos un mejor Puerto Rico. La industria de cine (asistió), como han ido los industriales, comercios, policías, maestros, la Junta (de Control Fiscal), todo el mundo. Como parte de eseproceso de abrir las puertas y escuchar a la gente fueron ellos también. Allí no se negocia absolutamente nada. (El presunto pedido de Ruiz Ruiz) no se ha planteado ni se hará, y tampoco eso está bajo mi jurisdicción. (Los incentivos) está regulado por ley. El secretario (de Desarrollo Económico) analizará si procede o no procede y lo determinará”, sostuvo la mandataria.

Vázquez rechazó que el ritmo de recaudaciones que mantiene su campaña impacte su decisión de mantener viva su aspiración. Su contrincante primarista en el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, ha levantado sobre $84,000, casi cuatro veces la cifra recaudada por la gobernadora, quien únicamente ha reportado los ingresos generados en la actividad del 30 de enero.

“Mi campaña yo he dicho que es el pueblo de Puerto Rico. Las campañas ya no son como antes de estar de una manera totalmente…de esa manera que se recogían los fondos. Las personas que quieran contribuir a la campaña, que contribuyan. Yo voy a continuar (en carrera) porque aquí no es cuestión de maquinarias ni estructuras (políticas), la única maquinaria que necesito es el pueblo, que se expresen el día de las primarias”, subrayó Vázquez a su salida de un homenaje organizado por la Legislatura a policías fallecidos en el cumplimiento de sus funciones.