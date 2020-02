Asppro se solidariza con periodista Celimar Adames

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) expresó hoy que se "mantiene atenta a los desarrollos en torno a la demanda por discrimen de género y edad incoada por la colega Celimar Adames Casalduc, con quien nos solidarizamos y apoyamos en el reclamo de igual paga por igual trabajo ante su patrono, Televicentro (WAPA TV)".

"Aunque nuestra Asociación no tiene injerencia en las relaciones obrero-patronales o decisiones gerenciales de los medios noticiosos, fomentamos la discusión abierta de asuntos importantes de la industria y del periodismo como parte de nuestra misión educativa. Los medios, como cualquier empresa, no están exentos de problemas laborales. Los periodistas, como cualquier trabajador, no pueden realizar bien su trabajo en un ambiente de desigualdad laboral. Nuestro interés y una de nuestras tareas primordiales es elevar la profesión a los niveles más altos de calidad y ética facilitando la capacitación continua de colegas. No obstante, el respeto por la profesión debe ir a la par de condiciones laborales justas", indicó la Junta de Directores de la Asppro.

El gremio exhortó "a los patronos a evaluar sus escalas salariales y erradicar de sus empresas cualquier situación de desigualdad por raza, credo, sexo, edad u orientación sexual. La Asociación se mantiene, como siempre ha hecho, en unión con todo el gremio en los reclamos de mejores condiciones de trabajo para los periodistas, sin exclusión".