El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia, contó a través de las redes sociales que no usa bótox. Esto tras una pregunta que le realizó una cibernauta.

"Aquí lo que pasó es que cuando yo cumplí 60 años me propuse hacer mucho ejercicio y verla mi dieta. Yo corro tres veces en semana, voy al gimnasio tres veces también y cojo un día libre. He corta'o las frituras, los dulces, las cosas engordantes. No he necesitado, hasta ahora, bótox", sostuvo el excomisionado residente.

"Exhorto a todos que tienen sus añitos que cuiden su salud. Podemos ser activos por muchos años más", añadió.

Pedro Pierluisi acepta que no usa bótox