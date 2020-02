Joven de Arecibo pide ayuda a las autoridades tras ser víctima de violencia por su ex pareja

Una joven de Arecibo denunció a las autoridades ser víctima de violencia de género y recibir amenazas de muerte por parte de su ex pareja desde el pasado año.

Génesis Aguilar Casanova contó a Noticentro, que desde septiembre informó a las autoridades sobre la situación, pero no fue hasta diciembre que se le notificó al agresor sobre la orden de protección.

"Durante el tiempo que yo he intentado venir aquí, y decir las cosas que están pasando pues no me ha ayudado. Con lo único que me ayudaron es que sí me dieron la orden de protección y pero a él se lo notificaron tarde, que por eso fue que el siguió, porque la orden de protección estaba desde septiembre, pero aquí en Arecibo la notificaron en diciembre. Que los mensajes anteriores de las amenazas que fueron de su misma página y de su mismo perfil yo no los puedo contar por un trabajo por decirlo incompetente o mal hecho por culpa de no notificar u decir las cosas como son , la que sale perjudicada soy yo", sostuvo Aguilar Casanova.

La joven quien fue entrevistada por la fiscalía, alega que el joven le ha amenazado de muerte a ella y a su madre a través de su cuenta de Facebook y también de diferentes cuentas falsas de la mencionada red social.

La fémina de 21 años narró a Telenoticias que la agresión se llevó a cabo en septiembre del año pasado en el municipio de Aguadilla, tras un arranque de celos de su pareja. Luego de esto, Aguilar Casanova indicó que acudió con una serie de mensajes de amenaza de muerte a la fiscalía pero estos le dijeron que no son pruebas suficientes.

Esta aseguró que sus esfuerzos ante las autoridades por seguridad no han tenido éxito.

Por su parte, el agresor Brian Viera Bonilla quien admitió la agresión, rechazó a Telenoticias continuar con sus amenazas e indicó que por los actos tiene un grillete.