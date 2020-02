Jackie Chan ofrece millonaria recompensa a quien encuentre la cura del coronavirus

Reconocido por sus artes marciales, el comediante, cantante, actor, acróbata, doble de acción; mejor conocido por su nombre artístico; Jackie Chan, ofrece un millón de yuanes a quien desarrolle y encuentre la cura del coronavirus.

“No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecerles con un millón de yuanes si lo logran. No se trata de dinero. No quiero ver las calles que antes eran bulliciosas ahora vacías y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte cuando deberían estar disfrutando de la vida”, escribió el actor en Weibo.

"La ciencia y la tecnología son claves para superar el virus. Creo que muchas personas tienen el mismo pensamiento que yo, y espero que se pueda desarrollar un antídoto lo antes posible”, agregó.

De igual forma comunicó que donará dinero para proporcionar ropa protectora y máscaras médicas a los afectados en China.

Recordemos que a raíz del Covid-19 muchas lugares de entretenimiento se vieron afectados, como fue en el caso de la industria cinematográfica. La última película en la que apareció el actor, ''Vanguard'' tuvo que ser retirada de las salas de cine, como medida de seguridad para evitar la propagación del virus.