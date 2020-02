Detallan la percepción de puertorriqueños ante cambios como terremotos y la industria gastronómica

La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) presentó el martes, el Foro de Proyecciones 2020 que muestra la percepción de los puertorriqueños para con la industria gastronómica.

“Una gran parte es percepción de lo que nuestra gente siente que está pasando en el país. En unos casos se sienten que están gastando más, incluso, que fue una de las cosas que ellos se sienten, pero, gastan menos en los restaurantes. Todo es una cuestión de percepción y en qué momento histórico estamos viviendo”, dijo Vega a preguntas de la prensa.

Mencionó que el estudio de ASORE fue realizado entre agosto y septiembre de 2019.

“Ya vimos lo que fue otro tema de importancia que ocurrió en enero con los terremotos que también crea otro desánimo de cómo los puertorriqueños perciben sobre cómo está el país. Definitivamente eso genera la conducta de consumo, no solo en restaurantes, sino a nivel de todo lo que es la industria de alimentos”, añadió.

Por su parte, el economista José D. Alfonso mencionó que los restaurantes deben tomar en cuenta el incentivar a los clientes que no necesariamente les consideran para utilizar sus espacios.

“Hay personas que naturalmente, por su actividad social, por compromisos familiares, compromisos de trabajo, llegan a los restaurantes, no hay que empujarlos. Llegan porque es lo ideal para compartir con otras personas. Pero, cuando vemos que eso no pasa, hay que incentivar a las personas porque solos no llegan. Digamos, si uno tiene una familia de cuatro personas que no ha ido a un “cash for diner” en los pasados 9 meses, 10 meses, 12 meses, pues a ese grupo hay que incentivarlo”, explicó por su parte, el economista José D. Alfonso.

“Yo lo veo como un tema de experiencia. Todos los que estamos en esta industria sabemos que todo cambia”, añadió Vega.

“Todos tenemos que seguir trabajando para que ese grupo que vimos tan claramente, todavía no nos visita con la frecuencia que quisiéramos que nos visiten”, continuó.

El foro de ASORE busca que los miembros de la industria gastronómica del país puedan comprender el aspecto económico de sus clientes y visitantes para que puedan decidir correctamente sus estrategias de negocio.

Además, el foro contó con la participación de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, el economista Juan Lara, la presidenta de la organización Marisol Vega Couto y Alfonso.