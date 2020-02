Pierluisi dice que el Gobierno escasea de gente talentosa y será un reto reclutarlos

El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, dijo el lunes que persiste un problema en el Gobierno en ejecutar.

“Y no soy el primero que lo dice y francamente lo tengo que decir que aquí en términos generales si hay un problema de ejecución en el Gobierno de Puerto Rico. Y no es falta de planificación, incluyendo el área económica, aquí hemos tenido modelos económicos por doquier. Hemos tenido planes por doquier. Lo que siempre falta es la ejecución. Y eso se logra teniendo gente talentosa a alto nivel en el Gobierno”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

Admitió que traer “gente talentosa” al Gobierno será un reto.

El precandidato expuso como ejemplo la situación con el uso de los fondos federales.

“¿Dónde hay falta de ejecución? En el desembolso, en el gasto de dinero que ya nos han asignado como resultado (del paso del huracán) María. Y las estadísticas están claras y tenemos que acelerar el paso y actuar con sentido de urgencia, porque si no a Jenniffer (González)- yo estoy seguro que le dicen- pero cómo es posible que me estén pidiendo- por decir un número- 8,200 millones de dólares adicionales, y solamente me han gastado 10 millones de dólares hasta el día de hoy. Eso no está bien ¿y qué es lo que es? Son asuntos gerenciales”, expresó.

Otro ejemplo de lo que a su juicio representa mala gerencia tiene que ver con el Programa de Educación Especial. A su juicio, lo que ocurre en esa área no tiene que ver con escasez de fondos federales.

“En el área de Educación Especial solo voy a decir que en esta área como en tantas otras lo que está pasando en Puerto Rico es falta de ejecución de nuestro gobierno. Aquí no hay escasez de fondos federales en esta área, lo que hay es mala administración de los fondos federales que tenemos disponibles para atender esta población que tanta necesidad tiene”, mencionó.

“Las quejas- muchas de ellas legitimas- son el resultado de falta de efectividad, falta de ejecución del Departamento de Educación en esa área. Y al que le caiga el sayo que le caiga. Sea quien sea, porque estas quejas vienen de muchos años. Estoy diciendo que es un ‘issue’ gerencial que tienes que mejorar la efectividad”, añadió el aspirante a la pregunta de si se refería a la actual administración a cargo de Wanda Vázquez Garced, heredada del renunciante Ricardo Rosselló Nevares.

Las expresiones de Pierluisi Urrutia se dieron en una conferencia de prensa junto con la comisionada residente, Jenniffer González Colón, en la cual presentaron sus propuestas para atender la pobreza infantil.

