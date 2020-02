Miembro de la Junta votó en contra al acuerdo con bonistas

La Junta de Control Fiscal anunció en la noche de ayer un acuerdo con los bonistas del Gobierno de Puerto Rico donde baja el pago de la deuda.

Pese a la información publicada ayer por el ente federal, la gobernadora Wanda Vázquez se expresó en contra del mismo por no mejorar la realidad de los pensionados del país.

Sin embargo, Vázquez no es la única en contra del mismo, ya que David Skeel, uno de los miembros de la Junta legislada por el Congreso, utilizó su cuenta de Twitter para expresarse en contra del acuerdo aprobado y presentado.

“Aunque el acuerdo aprobado por la mayoría de la Junta de Supervisión tiene muchas características buenas, concluí que todavía hay demasiados cabos sueltos y necesitaba votar no”, expresó.

Las expresiones de Skeel surgen luego de que en una conferencia de prensa hoy Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta, dijo que la votación era una secreta.

Although the PSA approved by a majority of the Oversight Board has many good features, I concluded there still are too many loose ends and I needed to vote no. https://t.co/XMUXFjYjah

— David Skeel @ Penn (@daskeel) February 10, 2020