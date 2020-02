Tailandia: graban momento en que soldado mata a 20 personas en centro comercial

Registrado en video quedó el momento en que un soldado tailandés mató a 20 personas. De hecho hirió a unas 30 al disparar en un centro comercial de Tailandia. Las imágenes se han difundido a través de Twitter. En ellas se puede observar y oír cuando el sujeto hace las detonaciones.

El sospechoso fue identificado como Jakrapanth Thomma y mantuvo a más de una decena de personas como rehenes. Seis horas después de que el asaltante tomara el centro comercial, las fuerzas especiales consiguieron entrar y controlar parte del edificio.

Incluso, la Policía llevó hasta el lugar de los hechos a la madre del sujeto con el objetivo de lograr que se entregue a las autoridades.

El hombre publicó fotografías y vídeos del ataque en las redes sociales, condujo hasta el recinto comercial donde al salir del auto comenzó a disparar con un rifle de asalto contra viandantes y automóviles. Luego se adentró en el edificio donde continuó con los disparos, mientras centenares de personas huían despavoridas.

#Video Large fire burns near shopping center in #Thailand's #Korat where a #soldier killed at least 10 people in mass #shooting Local media reports that the shooter livestreamed the attack #koratshooting#กราดยิงโคราช#ThaiPBS #Thailand pic.twitter.com/gsEqCeVmBt

— VIVEK BAJPAI (@vivekbajpai84) February 8, 2020