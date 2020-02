Cámara federal aprueba medida de ayuda a Puerto Rico por los sismos

Luego de que la comisionada residente, Jenniffer González Colón, defendiera en la Cámara de Representantes federal las ayudas para las víctimas de los recientes sismos en Puerto Rico, el Cuerpo votó a favor del HR 5687 que además de la asistencia por desastres, incluyen otras iniciativas de la comisionada que promueven el desarrollo económico de la isla.

González Colón hizo un llamado a dejar el partidismo de un lado y que tanto la mayoría como la minoría sostengan unas negociones reales donde el factor determinante sea el bienestar de las víctimas de estos constantes sismos. “Para que la legislación se convierta en ley, con el fin de llevar realmente esta ayuda a Puerto Rico y otros estados y jurisdicciones afectados por desastres naturales, es imperativo contar con la participación de ambos partidos políticos. Así que espero, sinceramente, que a medida que avancemos con este proyecto de ley y las negociaciones que puedan comenzar como resultado de este, tengamos en cuenta que estamos lidiando con la vida y el sufrimiento de personas reales”.

“Cada semana, cuando regreso a casa, me encuentro con personas que han perdido todo debido a los terremotos, me encuentro con padres que están demasiado asustados para enviar a sus hijos a la escuela y familias que se niegan a regresar a sus casas por temor a que se derrumben”, añadió la comisionada residente durante el debate de la medida.

La congresista desmintió que Puerto Rico recibiera $90 mil millones para lidiar con los estragos de María e instó al Congreso a actuar ante esta emergencia que aún no ha terminado. “Es cierto que a la isla ya se le han asignado más de $40 mil millones, no $90 mil millones para responder al Huracán María, sin embargo, estamos lidiando con un desastre completamente diferente. Los terremotos continúan, el terreno no ha dejado de temblar y, aunque los funcionarios de FEMA y la Administración están en el lugar, el Congreso no puede esperar hasta que se agoten los fondos para actuar”.

La comisionada se ha mantenido firme en que siempre, tal y como lo ha hecho, respaldará toda medida e iniciativa a favor de Puerto Rico, pero que para que las cosas pasen, para que las negociaciones se concreten, debe haber apertura, echar el partidismo hacia un lado y trabajar los asuntos anteponiendo el bienestar de las personas a cualquier otro asunto, manteniendo una política responsable y planificada.

La comisionada logró que el Comité de Reglas incluyera esta semana en el HR 5687 una primera enmienda para aumentar de $40 millones a $210 millones los fondos del programa de asistencia nutricional (PAN) para damnificados por los sismos. La enmienda es coauspiciada por los congresistas Rosa DeLauro (D-CT), Nydia Velázquez (D-NY), Darren Soto (D-FL) y José Serrano (D-NY). Esta enmienda fue aprobada por unanimidad en el pleno de la Cámara.

González recordó que este alivio se logró en dos ocasiones para el huracán María: la primera de sobre $1,200 millones y en el 2019, de $600 millones. Para esta última hubo resistencia de la Casa Blanca, luego de reuniones y otras gestiones por parte de la comisionada se consiguió que, nuevamente, el presidente firmara una ayuda para la isla.

La segunda enmienda, presentada por Donna Shalala (D-FL) y coauspiciada por la comisionada, que asigna $1 millón para que se realice un estudio sobre el impacto de los terremotos y demás desastres naturales en los estudiantes en Puerto Rico, desde cómo se ha afectado su curso escolar, el impacto en la salud mental y cómo enfrentar retos similares en el futuro que no les afectes su desempeño académico.

Este proyecto incluye también recomendaciones del Grupo de Trabajo Bipartita del Congreso del 2016 que la comisionada ha presentado como legislación en el HR 302, el HR 1786 y el HR 754.

El HR 302 haría extensivo el Child Tax Credit (CTC), que es el crédito contributivo por niño, a las familias en Puerto Rico con uno o dos hijos. El HR 1786 haría permanente el reembolso total del arbitrio del ron a Puerto Rico e Islas Vírgenes; y el HR 754 extendería a la isla el Crédito por Ingreso Devengado (EITC).

Todas estas medidas, la comisionada logró incluirlas en este proyecto de ayuda suplementaria junto con el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Richard Neal.