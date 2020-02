Estados Unidos confirma muerte de jefe de Al Qaeda en operación antiterrorista en Yemen

El jefe de la organización terrorista Al Qaeda en la península Arábiga, Qasim al-Rimi, fue muerto en una operación militar. Se trató de un procedimiento "antiterrorista en Yemen". Así lo difundió la Casa Blanca en un comunicado en su cuenta en Twitter.

"Era fundador y líder de Al Qaeda en la península Arábiga (AQAP)", agrega el comunicado publicado este jueves.

At the direction of President Trump, the U.S. conducted a counterterrorism operation in Yemen that successfully eliminated Qasim al-Rimi, a founder and the leader of al-Qa’ida in the Arabian Peninsula and a deputy to al-Qa’ida leader Ayman al-Zawahiri. https://t.co/ayOmTpzH04

