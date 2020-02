8 de 10 escuelas siguen cerradas en Vega Baja

Miles de niños y adolescentes de Vega Baja aún esperan por la apertura de los planteles escolares, luego del proceso de inspección de los mismos por ingenieros estructurales, ante los eventos sísmicos de inicios de año. Ante esta situación, el alcalde Marcos Cruz Molina solicitó al Departamento de Educación (DE) que sea transparente con el proceso, por el bien de las familias afectadas.

“De nuestras 10 escuelas, 8 están cerradas al día de hoy y no tenemos información clara por parte del DE. Aunque al inicio del proceso la gobernadora Wanda Vázquez prometió la participación de los alcaldes en el proceso, lo cierto es que eso no se cumplió. Por eso insistimos en el llamado a la transparencia. La desconfianz que hay entre la población, lamentablemente, está justificada”, aseguró el alcalde. De hecho, alcaldes de ambos partidos han hecho planteamientos similares. “Si no somos parte del proceso, si no tenemos los datos, no podemos ayudar como quisiéramos en la comunicación a las comunidades escolares”, añadió el también educador.

Cruz Molina informó que al día de hoy, no han abierto la Escuela elemental Agapito Rosario Rosario, la Segunda Unidad Pugnado Afuera, la Escuela Brígida Álvarez, la Escuela Ángel Sandín Martínez, la Escuela Rafael Hernández y la Segunda Unidad Almirante Norte. Por otro lado, ya recibieron certificación y aún no han abierto la Escuela Lino Padrón Rivera y la Escuela Juan Quirindongo Morell. Finalmente, están ofreciendo servicio la Escuela Elemental y San Vicente y del Centro de Adiestramiento Vocacional Especial (CAVE).