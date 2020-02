Pisan y no arrancan los planes de eficiencia energética en la AEE

Pese a las metas fijadas en dos leyes vigentes, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aún no ha establecido sus planes para lograr eficiencia energética, por lo que podría ser cuesta arriba para la corporación pública cumplir con un 30 % de reducción del consumo energético para el 2040.

Efran Paredes, director de planificación de la AEE, aseguró que hasta el momento no se ha establecido un plan de eficiencia energética a pesar de que la Ley 57 de 2014 y la Ley 17 de 2019 establecen claramente que el país deberá alcanzar un 30 % de eficiencia energética para el 2040. “Está bajo discusión. No se ha establecido nada todavía”, reconoció el funcionario a preguntas de la representante de la Oficina Independiente del Consumidor, Jessica Rivera, durante una vista evidenciaria en el Negociado de Energía en torno al Plan Integrado de Recursos (PIR). Sin embargo, Paredes comentó que esperan establecer los debidos programas mediante reglamentos y política pública, aunque no detalló para cuándo los podría tener listos.

El representante de la empresa Siemens y consultor de la AEE, Nelson Bacalao, tildó las metas propuestas en el PIR de 2 % de reducción de consumo energético cada año como “muy agresivas”.

Por su parte, los representantes de la AEE también admitieron que no incluyeron en el PIR el beneficio que supondrían los carros eléctricos y los calentadores solares como medidas de eficiencia energética. A preguntas del panel del Negociado de Energía, Paredes señaló que la corporación pública no monitorea las ventas de carros eléctricos e ignora cuántos transitan las carreteras del país. “No, hasta donde sé, la AEE no monitorea estos vehículos. Recibimos hace unos meses una visita de una persona que busca poner cargadores de carros eléctricos. Pero les pedimos más sobre el estatus de esa tecnología en la isla”, señaló el funcionario. Añadió que, a pesar de que no siguen este mercado, podrían tener un aviso una vez aumenten el establecimiento de los centros de recarga para estos vehículos.

Asimismo, Bacalao admitió que no incluyeron los calentadores solares como un método de eficiencia debido a que no encontraron suficientes estudios que confirmaran que estos equipos podrían contribuir a reducir el consumo. El experto también indicó que no sabe cuánto consumen los calentadores tradicionales en los hogares en la isla.

De acuerdo con Juan Rosario, representante de la Liga de Cooperativas y exrepresentante del consumidor ante la Junta de la AEE, los calentadores podrían significar aproximadamente el 30 % del consumo energético en una residencia.

Durante la vista, también salió a relucir que para octubre de 2019 había alrededor de 17,000 sistemas de generación independientes de energía. Se trata de sistemas que operan con algún tipo de energía renovable, pero que se mantienen conectados a la red eléctrica del país bajo la medición neta.

Como parte de los cuestionamientos al panel también se discutieron las alternativas de sistemas de energía renovable que podrían instalarse en la isla. Paredes comentó que —pese a que reconocen que estos sistemas van en ascenso— no tiene visibilidad acerca de cuántos de estos cuentan con baterías para almacenar energía.

Por su parte, el ingeniero y profesor del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) Agustín Irizarry abogó por la adopción de energía renovable y aseguró que existe la tecnología suficiente para que se desplieguen estos sistemas alrededor de la isla. Agregó que desde el RUM se han realizado estudios para desarrollar el portafolio de energía renovable en el país. “Lo que hace falta son políticas públicas que viabilicen la energía renovable”, dijo el académico.