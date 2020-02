Nydia Velázquez critica a Trump por no mencionar a P. R. en su mensaje

La congresista Nydia Velázquez criticó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por este no haber mencionado a Puerto Rico en su mensaje del Estado de la Unión.

Velázquez utilizó sus redes sociales para expresar su descontento por la manera en que la administración de Trump ha trabajado las ayudas por parte del gobierno federal después del huracán María.

"El presidente no discutirá los millones de ciudadanos estadounidenses que su administración ha fallado después de (huracán) María, o si mejorará la respuesta a los terremotos", expresó Velázquez.

La congresista con descendencia boricua comentó que el discurso de Trump fue de 5,900 palabras, pero dejando fuera dos, Puerto Rico.

Por otro lado, Velázquez tuvo de invitada especial al mensaje del presidente a los padres de Jaideliz Moreno, menor que perdió la vida en Vieques por falta de atención médica.

En la isla municipio no existe un hospital, por lo que los residentes tienen que viajar hasta Puerto Rico para recibir tratamiento médico.

La semana pasada FEMA anunció la autorización de $39 millones para ña construcción de estas facilidades médicas.

Sin embargo, el propio alcalde informó que se podría tardar unos 4 años en completar esta construcción.

En el mensaje del presidente también estuvieron presentes la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, quién tuvo de invitada a la gobernadora Wanda Vázquez.

