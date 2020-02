Ante tranque legislativo, Junta busca plan B para acuerdo AEE

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, aseguró ayer que se evalúan “otras alternativas” para dar paso al acuerdo de reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), luego de que miembros de la Legislatura mostraron su oposición a un proyecto de ley que lo viabilizaría.

Jaresko catalogó como “desafortunado” que los líderes legislativos se mostraran en contra del proyecto, ante el aumento en la tarifa de energía eléctrica que está incluido, y recalcó que el acuerdo (RSA, por sus siglas en inglés) “requiere legislación”.

Sin embargo, no detalló cuáles son las alternativas que están estudiando en caso de que los legisladores se mantengan en su postura de no aprobar una ley a esos efectos.

“Para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico y lograr los objetivos de todas las personas en esta isla, es necesario que se provean costos menores y energía limpia y confiable. Para eso, la AEE tiene que estar fuera de la bancarrota. Número dos, tiene que estar administrada de forma eficiente y por eso estamos buscando un ente privado que administre la generación y la transmisión. Además, hay que cambiar el combustible. Si seguimos utilizando el combustible más caro —que es el diésel y el Bunker C— nunca tendremos precios bajos. Necesitamos también que la AEE tenga los fondos necesarios para rehabilitar el sistema destruido por los huracanes Irma, María y, recientemente, por los terremotos. Para esto, tenemos que estar fuera de la bancarrota”, señaló en una conferencia de prensa en que se anunció un acuerdo colaborativo entre la JCF, la Universidad de Puerto Rico y el Gobierno para reducir atrasos en el Registro de la Propiedad.

Junta asegura acuerdo de la AEE tiene beneficios para los ciudadanos

La portavoz del ente creado por la Ley Promesa defendió el acuerdo y aseguró que tendría “beneficios” para los ciudadanos, más allá del aumento del kilovatio hora. Entre ellos destacó que viabiliza el plan de ajuste del Gobierno, y la isla podrá salir de la quiebra, lo que le permitiría regresar a los mercados.

En entrevista con Metro esta semana, el abogado experto en quiebras John Mudd precisó que el aumento en la tarifa es necesario para el pago de la deuda, y que en caso de que no se apruebe el acuerdo, no se puede dar paso al ajuste de deuda. “La sección 930 de Quiebras establece que si no se puede aprobar un plan de ajuste, la quiebra se desestima”, en cuyo caso los bonistas pueden ir a cualquier tribunal a reclamar su acreencia, explicó.

El 3 de mayo de 2019 el Gobierno de Ricardo Rosselló anunció que había llegado al acuerdo de reestructuración de deuda con los bonistas de la AEE, el Grupo Ad Hoc de bonistas de la AEE y la compañía aseguradora de bonos, Assured Guaranty Corp.

Durante el anuncio, reclamaron que el acuerdo ahorraba $3,000 millones de la deuda de la AEE, que asciende a $9,000 millones.

No le preocupa la investigación sobre la deuda de Ucrania Por otro lado, Jaresko aseguró que no está preocupada por la investigación que se realiza en Ucrania sobre la reestructuración de la deuda de ese país mientras ella fungía como directora de Finanzas.

“No tengo preocupaciones. Sé que el proceso de reestructurar la deuda fue altamente valioso e importante para Ucrania. De hecho, hoy Ucrania está de nuevo en el mercado de bonos, ha tenido un crecimiento económico anual de tres a cuatro por ciento”, sentenció la directora de la Junta.