Mujer narra lo que vivió en hospital de Fajardo tras personal médico pensar que tenía coronavirus

Una mujer narró lo que vivió en el hospital de Fajardo, tras personal médico pensar que tenía el mortal brote de coronavirus.

Sara Márquez aseguró en su cuenta de Facebook que por el "protocolo de seguridad" que implementaron en ella, la isla no está preparada para trabajar con este caso.

"Puerto Rico no está preparado para trabajar con los casos de coronavirus. Si … fui yo el posible caso en Fajardo. El 911 activó lo que creía que era un protocolo de seguridad y este consistió en ataviarnos a todos con batas amarillas y bozales".

La fémina contó cómo fue el trato que recibió por parte de los paramédicos y el hospital: "Ninguno se me acercó, inclusive tuve que encaramarme yo sola en la ambulancia. Cuando llegamos al hospital, nos tuvieron 1 hora esperando en la ambulancia, porque no sabían que hacer conmigo. No me querían recibir y me querían enviar al Centro Médico . Ahí el jefe de emergencias médicas decidió informar a el secretario de salud. El paramédico sudaba la gota gorda y estaba desesperado por soltarme, entiendo que el director del hospital fue el que tomó la decisión y a tiempo, porque los paramédicos recibieron la autorización de soltarme allí.

"Me puse mis gafas y me metí la mano en el bolsillo para que no me reconocieran, por si algún gracioso me tomaba una foto. Ahhhhhh… me pregunto, cómo la gente supo que era un posible caso de coronavirus. Si me pasaron bien “disimuladamente” por la sala emergencia, hasta el cuarto de aislamiento, donde me dejaron en lo que el personal médico se sorteaba mi caso y buscaban un valiente que entrara a ese temible cuarto", indicó Márquez.

"Gracias a Dios, No tengo el coronavirus, pero tengo neumonía, muy contagiosa, por lo que, voy a pasar como mínimo 5 días de estadía en la suite de cuarentena, en este 5 estrellas" expresó en la red social.