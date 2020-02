Marcada ansiedad a raíz de los terremotos

Aunque aún es prematuro para confirmar un aumento en los suicidios durante el primer mes del año, está claro que continúa la ansiedad entre muchos de los puertorriqueños, particularmente a raíz de los terremotos, siendo el mayor de 6.4 grados de magnitud el 7 de enero.

La exacerbación de las emociones se ha visto reflejada en las llamadas a la línea PAS de la Administración de Servicios de Salud Mental Contra la Adicción (ASSMCA), que al 31 de enero registraron 37,726 llamadas y a eso se suman 1,464 tan solo el sábado 1.o de febrero.

“El aumento de llamadas ha sido significativo”, dijo a Metro la administradora de ASSMCA, Suzanne Roig Fuertes. “Hemos tenido muchas llamadas relacionadas al evento, pero no necesariamente relacionadas a suicidio”, precisó al establecer que la mayoría son por ansiedad extrema, desesperación, sentimientos de pérdida.

De las 1,464 llamadas registradas el sábado, 601 fueron relacionadas a los movimientos sísmicos del sur. “Que 863 no estén directamente relacionadas al evento, no quiere decir que no haya personas en esas 863 que, de forma indirecta, los sismos sean parte de su estado de ánimo”, y más aún si se trata de un residente del área sur, explicó.

Aunque había trascendido preliminarmente que la Policía tenía, al 28 de enero, unos 25 casos registrados como sospechosos de suicidios, la comisionada del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), María Conte, informó que confirmados son 19 casos. “Hay algunos otros que, aunque llegan como sospecha de suicidio, el NCF no puede contabilizarlos como tal hasta que pasen por pruebas toxicológicas concluyentes. Eso lo sabremos más adelante”, expresó Conte en declaraciones escritas.

Roig Fuertes recordó que “estadísticamente, el mes de enero siempre ha sido un mes alto en suicidios porque viene posterior a un periodo de Navidad, donde se da lo que se conoce como la depresión estacionaria”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Psicología, Kalitza Baerga, declaró que “la salud mental ante estos eventos se afecta y las personas que tienen algún tipo de condición se pueden exacerbar”. Entre ellos presentan miedo de estar allí o ansiedad anticipatoria.

Algunas señales de alerta son personas que empiezan hablar sobre la muerte, en general, dicen que quieren morir, o que no tienen razones para vivir. También pueden presentar sentido de desesperanza, piensan que son un peso para otras personas, muestran aumento en uso de alcohol o drogas, regalan sus cosas, o se aíslan.

Como soluciones se recomienda ayudar a buscar ayuda profesional, servir de apoyo, no juzgar, permitir el desahogo, evitar la tentación de ofrecer consejos o contar historias propias, y expresar frases como “estoy aquí para ayudarte” o “¿qué necesitas de mí?”.

