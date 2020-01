Opinión de Jesús Manuel Ortiz: "Antes de que sea demasiado tarde"

Hoy culmina el mes de enero, un mes muy complicado para Puerto Rico y para otras naciones, como por ejemplo China. A principios de mes, las autoridades chinas confirmaron que habían identificado varios casos de un nuevo coronavirus, una familia de virus que causan infección de las vías respiratorias. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no conoce el origen del brote ni su grado de propagación en China. Lo que si es un hecho es que, para el 28 de enero, el número de personas contagiadas a nivel mundial ascendía a más de 4,500, la mayoría en China. No obstante, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), para el 29 de enero, en los Estados Unidos había 129 pacientes bajo investigación, de los cuales 5 habían dado positivo al coronavirus, 68 negativos y 92 pendientes de análisis.

Ante este escenario, la prioridad de la OMS es detener la propagación de este virus tanto en China como a nivel mundial. Esto contrasta con la pesadez y banalidad con la que el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, ha manejado esta potencial crisis de salud pública. Para él, el virus no llegará a nuestras costas, ya que Puerto Rico no recibe vuelos directos de China. Así como lo lee. Esta pésima reacción del secretario no debe sorprendernos, pues con esa misma falta de capacidad y dejadez ha fracasado continuamente desatendiendo todas las emergencias de salud pública que han surgido en el cuatrienio.

Los puertorriqueños merecemos tener información certera sobre los pormenores de este virus y las medidas de protección que debemos implementar, así como el plan de acción, si alguno, con el que cuenta el Gobierno para atender potenciales casos de coronavirus. Necesitamos saber, además, detalles de las medidas de seguridad, si alguna, que el Gobierno de Puerto Rico tomó para evitar que el virus llegue a nuestra isla. Decir que porque no llegan vuelos directos de China no llegará el virus, es simplemente una falta de respeto más de este Gobierno. Gobernadora, secretario de Salud, atiendan con responsabilidad el tema del coronavirus antes de que sea demasiado tarde.