Nadal Power no descarta llevar a la CEE a los tribunales

El aspirante a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático(PPD), José Nadal Power, no descarta llegar hasta los tribunales contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por estos negarle el pedido de extensión para entregar los endosos exigidos por ley.

Nadal Power, se había comunicado con la CEE para solicitar unos 20 días adicionales ya que el proceso de recogido de endosos estuvo afectado por los terremotos registrados en Puerto rico durante el pasado mes.

“Aunque se inició un proceso de recuperación, el asunto aún se encuentra en una etapa que requiere la atención de todas y todos los puertorriqueños, incluyéndome. Hemos adelantado en el proceso de establecido en el artículo 8.012 no obstante aún no he podido completar el mismo por las situaciones antes expresadas”.

Nadal Power concluyó su carta asegurando que esta petición se realiza con “el mejor interés de salvaguardar los derechos que le asisten a todos los electores de poder expresar democráticamente su selección de los candidatos que interesen les representen en cada partido político”.

El presidente interino de la CEE, Nicolás Gautier, le indicó a Metro que al él no tener acceso a la carta de Nadal Power solicitando la excención, tiene que esperar a que se cuenten todos los endosos entregados por el senador para ratificar su candidatura a la comisaría residente.