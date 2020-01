José Nadal Power: "Anhelaba competir en la primaria"

El senador del Partido Popular Democrático (PPD), José Nadal Power, se expresó a través de declaraciones escritas tras no completar la mitad de endosos para su candidatura a Washington. La fecha límite que dio la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) es hoy.

"Anhelaba competir en la primaria y que fueran los sean los electores los que decidieran el futuro de mi candidatura. Confiaba en que tendría la oportunidad de demostrar a través de mi historial y propuestas todo lo que podría lograr por el país como su Comisionado Residente desde enero de 2021", sostuvo el legislador por acumulación a través de declaraciones escritas.

Nadal Power no descarta llevar a la CEE a los tribunales Esto para que le acepten los endosos que le exigen para su candidatura

También aseguró que continuará trabajando con el PPD rumbo a las primarias de junio y elecciones generales de noviembre.

"Dejo claro, que trabajaré mano a mano con el liderato del Partido Popular Democrático para devolver la esperanza a la gente mediante propuestas concretas que nos permitan convertir a Puerto Rico en el país de primera que puede y debe ser. Mi vocación y corazón como servidor público y popular no se amilanan", indicó.

Nadal Power agradeció a las personas que lo ayudaron en su candidatura entre ellas legisladores y alcaldes.

"Agradezco el esfuerzo de las decenas de voluntarios que creyeron en mi candidatura, en especial a los alcaldes, legisladores y líderes de la base del Partido Popular Democrático en los 78 municipios de Puerto Rico. Han sido cientos, las personas quienes me expresaron su endoso para convertirme en la alternativa del PPD para la Comisaría Residente. No obstante el esfuerzo encomiable de este grupo, no pudimos completar el plan de trabajo de recogido de los 8,000 endosos dentro de los límites de tiempo establecidos".

El líder popular no titubeó en expresar objeciones con el proceso de la CEE para manejar los dichos endosos.

"Sigo con profundas objeciones con la manera en que la Comisión Estatal de Elecciones ha manejado la razonabilidad de modificar los términos de radicación de endosos tras los terremotos de enero, que ocasionaron serios disloques en los procesos. Las instituciones deben humanizar mas sus procesos y atemperarse a las realidades".