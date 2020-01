Cuestionan “condiciones” para aprobar acuerdo AEE

Pese a que los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) rechazaron el miércoles respaldar el acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), algunos de ellos se mostraron sorprendidos ante la posibilidad de que los fondos federales de reconstrucción tras el paso del huracán María estén supeditados a la aprobación de ese acuerdo.

Durante la conferencia legislativa realizada en el Capitolio, el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Omar Marrero, habrían solicitado a los legisladores novoprogresistas avalar el acuerdo de reestructuración que requerirá legislación y que proyecta un aumento en la tarifa de energía eléctrica. Además, les plantearon que la aprobación de este acuerdo podría definir el destino de los fondos de reconstrucción del sistema energético.

El representante Víctor Parés indicó que, nunca antes de esa reunión, había escuchado que los fondos de reconstrucción podrían estar en riesgo en caso de no aprobarse el acuerdo con los bonistas, y cuya versión final debe presentarse ante la jueza federal Laura Taylor Swain.

“Me preocupó mucho que la impresión que nos dieron es que si no se aprobaba el acuerdo, los fondos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) no llegaban. Eso nos creó cierta preocupación”, sostuvo el legislador en entrevista telefónica con Metro. Dijo que los funcionarios no les mostraron documentos con esa directriz. La gobernadora Wanda Vázquez y Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP), estuvieron presentes en el cónclave.

En declaraciones escritas enviadas a este medio, el coordinador de recuperación de FEMA, Alex Amparo, no negó ni confirmó que estos fondos pudieran estar en riesgo por esa razón, solo dijo que la agencia que dirige “debe seguir las leyes, regulaciones y procedimientos para proveer fondos de asistencia por desastre” y que FEMA colabora con los Gobiernos estatal y municipal “en las misiones de respuesta, recuperación, mitigación y preparación ante desastres”.

Por su parte, el senador William Villafañe y la representante María Milagros Charbonier hicieron ayer reclamos similares al de Parés en entrevistas radiales. Villafañe habría sido quien cuestionó la supuesta vulnerabilidad de los fondos durante el cónclave, dijo Parés.

Metro solicitó una reacción a Ortiz y a Marrero, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Personal de prensa de la AEE indicó que sería Aafaf la agencia que reaccionaría, pero tampoco lo hicieron.

El representante Enrique “Quiquito” Meléndez aseguró que Ortiz rechazó que se tratara de un quid pro quo o que se estaban condicionando los fondos.

Mientras, tanto Meléndez como Parés descartaron que durante la reunión les mostraran un borrador de un proyecto de ley que daría paso finalmente al acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE. Sin embargo, Metro tuvo acceso a un borrador del proyecto de ley que propone un aumento tarifario en el costo energético en los primeros dos años, de alrededor de 2.8 centavos por kilovatio/hora. De acuerdo con el documento, el cargo de transición finalizará una vez se paguen los bonos de Clase A de la AEE. La corporación pública tiene una deuda de cerca de $9,000 millones.

Juan Marrero colaboró en esta historia.