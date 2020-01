Celebran "Racing for the Cure" a beneficio de los pacientes con cáncer

La Sociedad Americana Contra El Cáncer de Puerto Rico anunció la celebración de la nueva edición “RACING FOR THE CURE”, “ALL VS ALL” a beneficio de los pacientes con cáncer.

El evento"RACING FOR THE CURE" se celebrará el 9 de febrero de 2020 en SALINAS SPEEDWAY.

La comunidad de “fiebrus” es grandísima y cuenta con una gran cantidad de profesionales en diversos campos incluyendo la medicina, todos con mucho entusiasmo y gran corazón desean aportar y ayudar a esta causa.

EUROPEAN RACING es además donde único puedes correr dos eventos – dos modalidades el mismo día, ya que se corre Drag Race y Roll Race en diferentes horarios.

Los espectadores gozarán al máximo ya que tienen autos inscritos de todas las marcas tales como: Lamborghini, Mclaren, Porsche, BMW, Audi, GTR, Dodge y Jeep. Cabe mencionar también, que se premia los primeros tres lugares de ambas categorías en efectivo.

EUROPEAN RACING FEST surge de cuatro amigos, “cuatro fiebrus” comprometidos a hacer la diferencia en los eventos de la aceleración en Puerto Rico. "Para nosotros era prioridad el poder disfrutar nuestros autos y llevarlos al límite de una manera segura, cómoda y entretenida para nuestros acompañantes. Además, queríamos lograrlo sin dejar a nuestras familias fuera del deporte de la aceleración", lee el comunicado de prensa.

EUROPEAN RACING es un evento que cuenta con diversas atracciones como, área de videojuegos, casa de brinco, boutique para las chicas y simuladores de F1. También contamos con diversidad de food trucks, pop corn, algodón y música para el disfrute del público en general.