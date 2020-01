Anuncian $80 millones de dólares a varios municipios para Head Start y salud

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el viernes, la aprobación de 80,651,705 dólares en fondos federales provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para servicios sociales, y de cuidado a niños e investigaciones.

Detalló que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Niños y Familias asignó fondos a varios municipios bajo los fondos de Asistencia por Desastre a Centros Head Start y Early Head Start dentro del programa de servicios sociales. Como parte de esta asignación, el Municipio de Bayamón recibió 1,437,336 dólares; el Municipio de Caguas recibió 8,124,625 dólares; el Municipio de Carolina recibió 3,014,945 dólares; el Municipio de Mayagüez recibió 1,356,420 dólares; el Municipio de Patillas recibió 150,000 dólares; el Municipio de Ponce recibió dos asignaciones de: 2,101,548 dólares y 648,000 dólares; el Municipio de San Juan recibió 866,290 dólares; el Municipio de San Germán recibió 1,867,403 dólares y el Municipio de Utuado recibió tres asignaciones de: 1,019,518 dólares, 239,071 dólares y 115,283 dólares.

Indicó, además, que la Oficina de Head Start de la Administración de Familias y Niños asignó varias partidas de fondos de 7,429,006 dólares, 5,457,084 dólares y 3,165,424 dólares para la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez dentro de la categoría de servicios sociales para Head Start bajo los fondos de asistencia por desastre.

El Municipio de San Juan recibió 29,563,511 dólares bajo los fondos Head Start y Early Head Start bajo la categoría de servicios sociales. Además, el Quintana Baptist Church recibió dos asignaciones de fondos de 3,429,835 dólares y de 3,643,112 dólares.

Por otro lado, la Administración de Niños y Familias/ Oficina de Head Start asignó 3,823,265 dólares al Municipio de Utuado bajo el programa de proyectos para Head Start dentro de la categoría de servicios sociales.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos asignó fondos para Centros 330 en donde el Municipio de San Juan recibió 276,145 dólares. A estos centros se les conocen como Centros 330 porque reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) al solicitarlos al programa de Health Center Cluster, como organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica asequibles.

De igual modo, HRSA asignó 2,164,418 dólares al Municipio de San Juan bajo el programa HIV Emergency Relief Project para servicios de salud.

El Instituto Nacional en Envejecimiento asignó 44,816 dólares al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para investigaciones de envejecimiento como parte del programa “Effects of losartan on mitochondria and prediabetes in rhesus monkeys (Macaca mulatta)”. De igual forma, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas asignó $714,650 al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico bajo el programa de investigación de alergia, inmunología y trasplante para el proyecto de “Dengue- Zika: Correlates of Cross- Protection in Non-Human Primates”.