Nuevas multas administrativas en Código de Reglamentos del NTSP

El presidente del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP), Luis D. García Fraga, anunció la aprobación de la segunda fase del Código de Reglamentos, que incluye nuevas multas administrativas.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que las nuevas multas son por por dedicarse a ofrecer servicios públicos mediante pago sin tener autorización, contratar a no concesionarios, no pagar las tarifas correspondientes, incumplimiento con las órdenes o Plan Operacional de Puertos, conductores u operadores que no siguen los letreros del NTSP, entre otros.

Las mencionadas multas van desde $100 hasta $10,000. “Hemos alcanzado un logro histórico en la modernización del NTSP. Desde que asumí la encomienda de dirigir el Negociado, uno de mis compromisos fue atender los reclamos por parte de las empresas reguladas, así como aquellas empresas que interesaran obtener algún tipo de autorización e inclusive, los reclamos de los propios empleados de la Agencia. Uno de los beneficios más importantes para la ciudadanía con la aprobación de este Reglamento, es la erradicación de la burocracia administrativa, facilitando todos los trámites para que puedan llevarse a cabo de forma transparente desde cualquier lugar en Puerto Rico, incluyendo los Centros de Servicios Integrados(CSI), ya que se realizarán a través del internet mediante la plataforma de www.RenovacionesOnline.com”, explicó García Fraga.

Cambios en segunda fase del reglamento

El presidente añadió que “esta segunda fase, incluye la revisión de los aranceles aprobados; uniforma todas las multas administrativas que pueden ser impuestas mediante boleto en un solo capítulo para la adecuada fiscalización de las industrias reguladas; añade multas administrativas por conductas prohibidas para hacer valer la política pública de la Agencia de forma inmediata como es el pago bajo tarifa a los transportistas y el reclamo histórico de puerta a puerta; eliminamos procesos burocráticos para las franquicias de gas y de ambulancias; garantizaremos mejor seguridad con la nueva inspección que realizarán los Centros de Inspección y definitivamente nos ayuda a agilizar y fiscalizar adecuadamente todos los procesos”.

Mediante el Código de Reglamentos, se derogan sobre diez regulaciones, sumándose a los otros cinco derogados previamente, lo que ayuda a obtener toda la reglamentación de la Agencia en un solo documento. Se proyecta la aprobación de por lo menos dos fases adicionales para completar el Código.