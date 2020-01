Nydia Velázquez llevará a madre boricua que perdió a su hija para enviar mensaje a Trump

La Congresista Nydia Velázquez informó por sus redes sociales que estará invitando al mensaje de situación del Presidente Donald Trump a la madre de la joven que falleció en Vieques por falta de atención médica en la isla municipio.

“Jessica Moraima Ventura Pérez será mi invitada al Estado de la Unión el martes. Es la madre de Jaideliz Moreno Ventura, una niña de 13 años que murió en enero en la isla puertorriqueña de Vieques”, comentó Velázquez.

Jessica Moraima Ventura Perez will be my guest to the State of the Union Tuesday. She is the mother of Jaideliz Moreno Ventura, a 13-year old girl who died in January on the Puerto Rican Island of Vieques.

