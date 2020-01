Cuestionan intenciones del informe del NIE sobre almacén de Ponce

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló quien preside la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico Ante una Emergencia, levantó dudas el jueves, sobre el protocolo utilizado con el informe preparado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en torno al almacén de Ponce administrado por el Negociado del Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (NMEAD).

“Ya sabemos que nadie aparentemente guardó copia del mismo y lo despacharon lo antes posible. Bueno, no sabemos si ese referido también se hizo para tratar de callar a Carlos Acevedo y que no pueda defenderse”, dijo Rodríguez Aguiló en un receso de la vista pública en la que estaban como deponentes el secretario de Estado, Elmer Román González, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer Román, el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, general de Brigada José Reyes y el secretario del Departamento de Desarrollo económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera.

Tanto Román González como Janer Román no pudieron contestar si existía una copia del informe administrativo que fue referido al Departamento de Justicia (DJ), por instrucciones de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

La representante María Milagros “Tata” Charbonier coincidió con la teoría de Rodríguez Aguiló sobre el manejo del informe.

“Yo estoy convencida de que sí. Y nosotros estamos aquí, no solamente para destapar esta situación, y los que hayan cometido un error que paguen. Pero tampoco podemos aceptar que personas que han estado sirviéndole bien al pueblo de Puerto Rico salgan acreditados de una agencia. No me resulta bien y no me resulta bueno que sea así. Y estoy bastante indignada con todo esto”, dijo Charbonier.

La representante mencionó que el secretario designado de Estado le contestó a una pregunta que el informe referido no hacía ninguna imputación directa a Carlos Acevedo Caballero.

En las vistas públicas fue evidente que algunos de los citados (que estaban bajo juramento) alegaron desconocimiento de diversos asuntos que fueron cuestionados por los representantes.

“Son un soberano desastre por no decir que son una partida de irresponsables, de negligentes y criminales y esa es verdaderamente la vergüenza de este país. Realmente toda esta gente”, dijo el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón.

Por su parte, el portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández Montañez insistió que algunos de los citados mintieron.

“Elmer (Román González) dirigía la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública hasta diciembre y todo lo que estaba bajo el inventario estaba bajo su jurisdicción. Él trata de desvincularse completamente le hechas culpas a Carlos Acevedo, una persona que está bajo su responsabilidad ministerial. Para mí la pregunta es clave. O él lo hizo por órdenes de Wanda Vázquez, o lo hizo motus propio porque los dos le mintieron”, dijo el representante.

Rodríguez Aguiló citará a la secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones para que ella le provea copia del informe que fue referido por el NIE.

El pasado 18 de enero, cuando se dio a conocer la ubicación del almacén del NMEAD en La Guancha en Ponce, con suministros -algunos expirados-, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, despidió a Acevedo Caballero porque supuestamente le mintió.